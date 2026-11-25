Zanica . Una bicicletta, una strada intitolata a una pioniera del ciclismo, un pianerottolo condiviso da ragazzi. È con queste immagini e questi luoghi che Zanica piange Marco Baldi , professore di educazione fisica di 51 anni, morto lunedì pomeriggio, stroncato da un malore mentre era in sella , a pochi passi da casa.

Tutto era cominciato da un pianerottolo, poi la frequentazione era proseguita negli anni tra occasioni sportive, appuntamenti pubblici e discussioni sulla mobilità ciclabile, il tema a cui Baldi teneva di più. “Quante volte ci siamo visti, Marco – scrive il primo cittadino -? Abitavi sullo stesso pianerottolo dove abitava la mia morosa; e poi in altre occasioni sportive o quando hai ritirato orgoglioso il premio alla memoria di tuo papà Renzo; e poi ancora durante le elezioni, dove eri presidente di seggio, dove ascoltavo le tue proposte tutte improntate alla promozione dell’uso della bicicletta”.