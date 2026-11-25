Il dramma|
Zanica, mercoledì l’ultimo saluto a Marco Baldi. Il sindaco: “Tutto ciò non ha senso”
I funerali del professore di educazione fisica, morto a 51 anni mentre era in bicicletta a pochi passi da casa, si terranno alle 14,30 nella chiesa parrocchiale. Il ricordo del primo cittadino Luigi Locatelli
Zanica. Una bicicletta, una strada intitolata a una pioniera del ciclismo, un pianerottolo condiviso da ragazzi. È con queste immagini e questi luoghi che Zanica piange Marco Baldi, professore di educazione fisica di 51 anni, morto lunedì pomeriggio, stroncato da un malore mentre era in sella, a pochi passi da casa.
I funerali si terranno mercoledì 25 novembre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale del paese. Fino ad allora la salma resta nella casa del commiato di via San Bernardino, a Bergamo, aperta dalle 8,30 alle 19 con orario continuato. A ricordarlo, il giorno dopo, è il sindaco Luigi Locatelli, che lo conosceva fin dall’adolescenza.
Tutto era cominciato da un pianerottolo, poi la frequentazione era proseguita negli anni tra occasioni sportive, appuntamenti pubblici e discussioni sulla mobilità ciclabile, il tema a cui Baldi teneva di più. “Quante volte ci siamo visti, Marco – scrive il primo cittadino -? Abitavi sullo stesso pianerottolo dove abitava la mia morosa; e poi in altre occasioni sportive o quando hai ritirato orgoglioso il premio alla memoria di tuo papà Renzo; e poi ancora durante le elezioni, dove eri presidente di seggio, dove ascoltavo le tue proposte tutte improntate alla promozione dell’uso della bicicletta”.
Erano proposte, ammette Locatelli, “alcune realizzabili, altre un po’ meno”, ma tutte accese “dallo stesso entusiasmo di quell’adolescente che avevo conosciuto su quel pianerottolo dove ci incontravamo così spesso”.
Il sindaco si sofferma anche sul luogo in cui Baldi è morto, vicino a una strada intitolata ad Alfonsina Strada, grande ciclista del Novecento: “Ci sei morto accanto a quella bicicletta, che di solito aiuta a vivere meglio, a vivere più a lungo; è successo vicino a casa tua, vicino a una via intitolata a una grande ciclista del Novecento. Non so cosa voglia dire, non credo nemmeno necessario trovarci un senso. Del resto, tutto ciò non ha senso”.