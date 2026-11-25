Bonate Sopra. Non un minuto di silenzio, ma un minuto di rumore. Così, nella serata di martedì 24 novembre, il Consiglio comunale di Bonate Sopra ha voluto ricordare le vittime della violenza di genere alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Un gesto che richiama le parole di Elena Cecchettin, pronunciate dopo il femminicidio della sorella Giulia nel novembre del 2023, e che assume un significato anche alla luce di quanto accaduto lunedì sera in Consiglio comunale a Bergamo, dove il consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi ha ricondotto la violenza di genere alle conseguenze del movimento femminista, provocando la protesta dei gruppi di maggioranza del Partito Democratico e di Oltre, che hanno lasciato l’aula. “Una risposta istituzionale dovuta – spiega il sindaco di Bonate Sopra, Matteo Rossi -. Serve un’assunzione di responsabilità che deve partire dalle istituzioni, in alleanza con i mondi sociali e i movimenti per i diritti, per generare quel cambiamento di cui abbiamo bisogno nella nostra società”.

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L’amministrazione comunale ha scelto di accompagnare la ricorrenza del 25 novembre anche con la mostra “Com’eri vestita?”, allestita alle scuole elementari: un percorso che, attraverso gli abiti indossati dalle vittime di violenza sessuale, punta a scardinare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi alimentano la colpevolizzazione delle donne. “Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre – continua Rossi – sarò presente, con la fascia tricolore, alla manifestazione promossa dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere e da Non Una di Meno”. Il corteo partirà alle 17,30 dalla stazione di Bergamo.