La responsabilità delle istituzioni, il ruolo dell’educazione e l’impegno dell’intera società nel contrastare la violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre mercoledì 25 novembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l’attenzione sulle radici culturali e sociali del fenomeno e sulla necessità di garantire protezione, giustizia e autonomia alle vittime.

“La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità – dichiara il capo dello Stato -. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne”.

“Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita – continua -. A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni”.