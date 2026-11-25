Dalla rete nazionale di monitoraggio ai progetti “Una stanza tutta per sé” e “Mobile Angel”, l’Arma intensifica le attività di prevenzione, ascolto e contrasto alla violenza di genere. Nei primi nove mesi del 2026 perseguiti 44.120 reati nell’ambito del Codice Rosso e disposti 7.598 arresti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, attraverso attività investigative, iniziative di sensibilizzazione e strumenti concreti a sostegno delle vittime. Un’azione che si sviluppa quotidianamente sul territorio e che punta non soltanto a intervenire quando la violenza si è già manifestata, ma anche a riconoscere tempestivamente i segnali di rischio e impedire che le situazioni di abuso possano aggravarsi.

Per questa ricorrenza è stata promossa una campagna di comunicazione attraverso i canali social istituzionali, con la diffusione di contenuti informativi, locandine, filmati e testimonianze dei militari impegnati nel settore. Il messaggio scelto per accompagnare le iniziative è chiaro: “Non voltarsi dall’altra parte”. Un invito rivolto non soltanto alle donne che subiscono violenza, ma anche a familiari, amici, vicini di casa e a chiunque venga a conoscenza di situazioni preoccupanti.

Le urla provenienti dall’abitazione accanto, un livido notato ma ignorato, atteggiamenti di controllo eccessivo o la progressiva limitazione della libertà personale non possono essere considerati fatti privati. La violenza di genere riguarda l’intera comunità e richiede una rete di attenzione e responsabilità condivisa. Per questo le Stazioni dei Carabinieri rappresentano un punto di riferimento anche per chi, pur non essendo direttamente vittima, nutre dubbi o preoccupazioni per una persona in difficoltà. Rivolgersi ai militari può essere il primo passo per attivare un percorso di protezione, superando la convinzione che quanto accade all’interno di una relazione di coppia non debba interessare nessuno.

I dati del Codice Rosso

L’attività dell’Arma si concentra in particolare sui cosiddetti «reati spia», tra cui atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali. Si tratta di condotte che possono rappresentare segnali di situazioni più gravi e che richiedono interventi tempestivi per evitare conseguenze irreparabili.

I dati confermano la dimensione dell’attività svolta. Nel 2025 i Carabinieri hanno perseguito 62.361 delitti riconducibili al Codice Rosso, rispetto ai 63.687 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 i reati trattati nell’ambito della stessa normativa sono stati 44.120. Sul fronte repressivo, nel 2025 sono state arrestate 8.972 persone, a fronte delle 9.499 dell’anno precedente; nei primi nove mesi del 2026 gli arresti sono stati 7.598.

Accanto all’intervento investigativo, resta fondamentale la capacità di riconoscere i primi segnali di una relazione violenta. Controllo ossessivo, gelosia patologica, svalutazione sistematica e limitazioni dell’autonomia personale possono precedere manifestazioni più gravi di violenza fisica e psicologica. Sensibilizzare chi vive accanto alla coppia significa quindi contribuire a individuare situazioni di pericolo prima che degenerino.

Una rete specializzata per proteggere le vittime

Per rendere più efficace la risposta istituzionale, l’Arma ha sviluppato nel tempo una struttura articolata di competenze e strumenti operativi. All’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. opera la Sezione Vittime Vulnerabili, incaricata di approfondire le condotte delittuose, analizzare i profili criminologici e individuare i fattori di rischio. L’organismo monitora gli eventi di particolare rilievo su scala nazionale e, attraverso il contributo di professionalità psicologiche, scientifiche e investigative, elabora indicazioni utili a perfezionare le strategie di prevenzione e contrasto.

A questa struttura si affianca la Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, attiva da dodici anni e composta da Marescialli e Brigadieri qualificati, che forniscono supporto e consulenza ai comandi territoriali, mantenendo un collegamento costante con la Sezione Vittime Vulnerabili.

La preparazione degli operatori viene consolidata attraverso percorsi specifici presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative (ISTI), centro di formazione dell’Arma attivo dal 2008, che assicura l’aggiornamento degli ufficiali di polizia giudiziaria nelle attività investigative complesse e nell’impiego delle tecnologie avanzate. A completare la formazione contribuisce anche la collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), nell’ambito della quale vengono organizzati seminari dedicati alla psicologia comportamentale e alle modalità di interazione con le persone vulnerabili, dal primo contatto fino al percorso di denuncia.

Oltre 200 spazi per l’ascolto protetto

Il presidio più vicino alle vittime resta rappresentato dalle Stazioni dei Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio. In questo contesto si inserisce il progetto «Una stanza tutta per sé», avviato nel 2015 in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, che ha consentito di realizzare all’interno delle caserme oltre 200 ambienti riservati, attrezzati con strumenti tecnologici per raccogliere le testimonianze in condizioni di maggiore riservatezza e protezione.

L’iniziativa si ispira al modello della «Sala Lanzarote», inaugurata nel 2014 presso la Sezione Atti Persecutori, pensata per accogliere le persone offese in un ambiente confortevole e dotato di una sala di regia per le audizioni.

Per raggiungere anche i comandi che non dispongono di locali appositamente attrezzati è stato inoltre sviluppato “Una stanza tutta per sé… portatile”: un kit composto da computer e microtelecamera integrata, che permette di effettuare registrazioni audio-video di denunce ed escussioni anche in assenza di uno spazio strutturato.

Un ulteriore strumento di tutela è rappresentato dal progetto “Mobile Angel”, nato nel 2019 grazie alla collaborazione con Soroptimist International d’Italia e sostenuto da fondazioni no profit. L’iniziativa, già attiva in diverse province italiane, prevede la consegna di uno smartwatch, realizzato dalla società Intellitronika, alle donne che hanno denunciato episodi di violenza e sono state individuate d’intesa con l’Autorità giudiziaria, previo consenso delle interessate. Il dispositivo consente di inviare richieste di allarme alle Centrali operative dell’Arma e di geolocalizzare la persona che lo utilizza, offrendo un ulteriore supporto nelle situazioni di pericolo.

La prevenzione passa anche dalla scuola e dal territorio

L’azione dei Carabinieri si estende anche alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla collaborazione con istituzioni e realtà private. Nelle scuole e nelle comunità locali vengono organizzati incontri con le nuove generazioni per promuovere la parità di genere, il rispetto della persona e il superamento degli stereotipi culturali che alimentano discriminazioni e comportamenti violenti.

In questa direzione si collocano anche gli accordi sottoscritti con 4.Manager, per sviluppare iniziative formative e informative sui temi della legalità e della prevenzione della violenza e delle discriminazioni, e con Illycaffè S.p.A., che prevede la distribuzione di materiale informativo nei bar per sensibilizzare i clienti.

È stata inoltre avviata una collaborazione con “on electric charge mobility”, nell’ambito del progetto Park&Charge, attraverso la quale le informazioni sui servizi e sul supporto offerto dall’Arma vengono riportate sulle colonnine di ricarica. Con il Ministero della Cultura è stato invece promosso il progetto #panchinerosse nei Musei Italiani, per portare il messaggio di sensibilizzazione anche nei luoghi della cultura.

Tra le iniziative della ricorrenza rientra anche l’adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, con l’illuminazione di arancione di numerose caserme, un segno visibile di partecipazione alla mobilitazione globale contro la violenza sulle donne.

Il 24 novembre, presso il Ra.C.I.S., si è svolto inoltre il seminario “Oltre il silenzio – Prevenzione, ascolto e tutela delle vittime vulnerabili”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. L’incontro ha riunito professionisti del mondo accademico e giuridico e personale del Reparto Analisi Criminologiche per approfondire gli strumenti di prevenzione, ascolto e protezione.