Il 25 novembre|
Violenza sulle donne, Carnevali all’assemblea Anci: “Rafforzare prevenzione, sostegno e autonomia”
La sindaca di Bergamo è intervenuta al panel di Verona insieme a Silvia Salis, prima cittadina di Genova, e alle sindache di Perugia e Firenze Vittoria Ferdinandi e Sara Funaro. Tra i temi l’indipendenza economica e abitativa delle donne, la violenza assistita e l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole
Verona. Seduta accanto alla sindaca di Genova Silvia Salis, insieme alle colleghe di Perugia e Firenze, Vittoria Ferdinandi e Sara Funaro, la prima cittadina di Bergamo Elena Carnevali ha portato il proprio contributo al dibattito sul ruolo delle amministrazioni locali nel contrasto alla violenza sulle donne. L’occasione è stata l’assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, che si è aperta mercoledì 25 novembre a Verona, proprio in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Intervenendo come relatrice al panel “L’impegno dei Comuni e dell’Anci contro la violenza sulle donne”, Carnevali ha ribadito la necessità di rafforzare la rete dei centri antiviolenza, i servizi territoriali e i percorsi di accompagnamento all’autonomia delle vittime. Al centro dell’intervento della sindaca di Bergamo il tema dell’indipendenza economica e abitativa delle donne, due condizioni fondamentali per uscire da situazioni di violenza e ricostruire il proprio progetto di vita. Particolare attenzione è stata riservata alla violenza assistita, quella vissuta dai bambini e dalle bambine che assistono ai maltrattamenti subiti dalle proprie madri e che sono a loro volta vittime, con conseguenze profonde sulla crescita e sul futuro.
Accanto alla protezione e al sostegno delle vittime, Carnevali ha richiamato la necessità di investire sulla prevenzione, a partire dall’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, per accompagnare le nuove generazioni nella costruzione di relazioni fondate sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla parità. Un impegno che, secondo la prima cittadina, deve estendersi anche al contrasto della violenza digitale, attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e tutela delle vittime.