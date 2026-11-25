Verona . Seduta accanto alla sindaca di Genova Silvia Salis , insieme alle colleghe di Perugia e Firenze, Vittoria Ferdinandi e Sara Funaro , la prima cittadina di Bergamo Elena Carnevali ha portato il proprio contributo al dibattito sul ruolo delle amministrazioni locali nel contrasto alla violenza sulle donne. L’occasione è stata l’assemblea annuale dell’ Anci , l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, che si è aperta mercoledì 25 novembre a Verona, proprio in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Intervenendo come relatrice al panel “L’impegno dei Comuni e dell’Anci contro la violenza sulle donne”, Carnevali ha ribadito la necessità di rafforzare la rete dei centri antiviolenza, i servizi territoriali e i percorsi di accompagnamento all’autonomia delle vittime. Al centro dell’intervento della sindaca di Bergamo il tema dell’indipendenza economica e abitativa delle donne, due condizioni fondamentali per uscire da situazioni di violenza e ricostruire il proprio progetto di vita. Particolare attenzione è stata riservata alla violenza assistita, quella vissuta dai bambini e dalle bambine che assistono ai maltrattamenti subiti dalle proprie madri e che sono a loro volta vittime, con conseguenze profonde sulla crescita e sul futuro.