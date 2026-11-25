Inaugurata nel giardino interno, vuole essere un richiamo quotidiano alla cultura del rispetto e della parità. L’ateneo: “La prevenzione e la promozione del rispetto siano responsabilità condivise”

Bergamo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre l’Università degli studi di Bergamo ha inaugurato una Panchina Rossa nel giardino interno della sede di via Fratelli Calvi 10, a Bergamo. Un segno visibile e permanente, collocato in uno spazio di incontro e passaggio della comunità universitaria (accanto alla presenza di altre panchine tematiche, come quella viola, negli spazi dell’Ateneo) per mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e richiamare l’importanza di una responsabilità condivisa nella sua prevenzione.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali di Annalisa Cristini, Prorettrice con delega al Welfare e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università degli studi di Bergamo, Roberta Di Pasquale, Presidente del Comitato Unico di Garanzia (Cug), e Michela Pilot, Direttrice Generale dell’Ateneo. A seguire, dopo l’introduzione del dottor Morandi, il Centro Universitario Teatrale di Bergamo ha proposto alcune letture animate e momenti performativi dedicati al tema, prima dell’inaugurazione della panchina.

“La Panchina Rossa è un segno concreto e permanente dell’attenzione che l’Università degli studi di Bergamo dedica al contrasto della violenza contro le donne. La sua collocazione in uno spazio della vita quotidiana dell’Ateneo vuole essere un richiamo costante alla necessità di riconoscere e prevenire ogni forma di violenza, aiutando a potenziare sensibilità e attenzione e promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità. È importante che questi valori trovino espressione non soltanto nelle occasioni di sensibilizzazione, ma anche nell’attenzione quotidiana alle relazioni e al benessere delle persone che vivono i nostri campus”, ha dichiarato Michela Pilot.

L’iniziativa si inserisce in un percorso attraverso il quale l’Ateneo ha progressivamente rafforzato il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne. Un impegno che trova fondamento nel Codice etico, che riconosce e richiama specifiche forme di violenza, tra cui abusi e molestie sessuali, violenze morali e psicologiche e vessazioni, e prevede strumenti istituzionali di tutela. Si sviluppa inoltre attraverso il Gender Equality Plan (e il relativo Piano di Azioni Positive), che contempla attività di formazione sulle molestie e sulle discriminazioni, la diffusione della conoscenza del Codice etico, del Comitato Unico di Garanzia e della figura della Consigliera di Fiducia, nonché il rafforzamento delle relazioni con le reti antiviolenza territoriali. A questi strumenti si affianca la più recente Carta dei Valori e degli Impegni per la Sostenibilità, che riconosce nel rispetto della dignità individuale e nell’inclusione elementi essenziali dell’identità dell’Ateneo.

Accanto agli strumenti istituzionali, l’Università promuove iniziative di sensibilizzazione, percorsi di formazione specialistica, attività di ricerca e collaborazioni con le reti antiviolenza del territorio. Tra le iniziative realizzate negli ultimi anni figurano anche l’inaugurazione dell’aiuola delle Iris Barbate nei giardini Piero Ferri della sede di Caniana e i posti occupati nelle aule per tenere viva la memoria.