Contrastare la violenza sulle donne con la bellezza. Un azzardo? No, è la scelta caparbia di Cristina Mostosi che dalla tragedia di sua sorella Paola, strangolata e gettata in un canale da un camionista, ha deciso di dedicare la sua vita a battersi per cambiare una mentalità

Bergamo. La tragedia e la vita. Un bivio. Cristina Mostosi si è trovata spesso a fare i conti, quasi ogni giorno, con la terribile perdita della sorella minore Paola.

Ogni giorno da quel maledetto 26 marzo 2002, quando Paola, 24 anni, laureata con il massimo dei voti all’Università di Bergamo si sta recando al lavoro. Fa la praticante in uno studio di commercialisti. Sta percorrendo con la sua nuova auto l’autostrada A4 in direzione Milano, quando all’altezza di Dalmine un camion carico di ghiaia la supera. Una pioggia di sassolini e detriti finisce sulla carrozzeria. Paola suona al camionista, accostano alla prima piazzola di sosta dell’A4. Quello che doveva essere un momento per compilare la constatazione amichevole precipita nell’assurdo. Il camionista Roberto Paribello, la blocca, la ammanetta, la lega e la carica dietro il sedile del suo camion. Le mette uno straccio in bocca per non sentirla urlare. Paribello prosegue le sue consegue nelle cave e nei cantieri. La sera tornerà a casa, andrà a cena con gli amici e dormirà con la moglie. Il mattino seguente il camionista strangolerà Paola, si sbarazzerà di quel corpo martoriato e senza vita gettandolo in un canale d’acqua a Marne di Filago.

Toccherà a Cristina il riconoscimento del corpo della sorella Paola. A dividerle 13 anni, ad unirle un amore infinito che nemmeno la morte spezzerà.

La mamma di Paola si ammala, il papà si prendere cura di lei. Tredici anni dopo, in poco meno di 11 mesi, scompariranno entrambe. Per Cristina si presenta un nuovo bivio: il dolore della perdita o la vita. Nel sistemare i documenti di casa Mostosi si rende conto che quella passione per il giardinaggio è qualcosa di più. Molto di più. Tra quegli appunti botanici ci sono ventisei certificati di registrazione dell’American Iris Society: suo padre non era un semplice appassionato, ma un ibridatore di fama mondiale. Torna quindi al suo giardino d’infanzia, dove con Paola ha vissuto momenti bellissimi: è il giardino di Trebecco, a Credaro, che lui le ha lasciato in eredità. Quel giardino ai suoi occhi non è più un luogo dei ricordi, ma un patrimonio botanico prezioso. Ed è allora che lei decide di attivarsi, di scegliere ancora la vita attraverso la natura e la bellezza. Riordina il giardino, salva i rizomi delle Iris e poi fonda un’associazione Le Iris di Trebecco per parlare di violenza contro le donne nelle scuole, nelle università, nelle aziende e nei comuni. Durante il lockdown a causa del Covid, nella primavera del 2020, lancia la Biblioteca della Natura Paola Mostosi e il progetto artistico L’Iris e l’Arte.

Cristina Mostosi nel nuovo campo di iris a Torre Boldone

Un anno prima, nel 2019 la regista Silvia Beretta gira il film documentario “L’Iris guerriera” dedicato proprio all’impegno di Cristina per le donne. Alla presentazione del film a Songavazzo, Cristina passa dal giardino di Trebecco e raccoglie alcuni rizomi e li dona al sindaco perché crei un’aiuola. Un gesto semplice. Al ritorno da quella serata decide che creerà tante aiuole per ricordare la sorella Paola e contrastare la violenza con le iris e con la bellezza della natura. Il progetto diventa nazionale. Aiuole vengono create a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, all’Università di Bergamo dove Paola si era laureata, all’Università La Sapienza di Roma e anche in carcere a Bergamo dove è stato recluso l’assassino di Paola. Un progetto che continua, anche in questi giorni. E al traguardo delle cento aiuole di iris Cristina sogna di crearne una anche nei giardini del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana. In questi giardini ogni anno, il 2 giugno, si festeggia la nascita della Repubblica. Quella Repubblica che nacque anche grazie al voto delle donne, che per la prima volta andarono a votare in Italia.

Davanti ad ogni bivio, Cristina ammette di aver scelto la vita e la progettualità invece di lasciarsi schiacciare dal dolore: “Sento sempre Paola accanto a me, come guida e “socia”. Non sono mai sola”.