La rubrica BergaMovies presenta, come ogni mese, un nuovo regista legato al territorio bergamasco. Questa volta è il turno di Tomaso Pirotta, fondatore della casa di produzione DMP Movies, con la quale ha già realizzato negli ultimi anni diversi lungometraggi, tra cui il più recente Tutti al Bar!, di prossima uscita, del quale ci parlerà approfonditamente all’interno di questa intervista.

BM: Come è iniziata la tua carriera da regista?

“TP: Non ho mai davvero avuto l’ambizione di fare il regista, ma sono cresciuto piuttosto con il mito della rockstar. La passione per il cinema era probabilmente già presente in me, ma restava nascosta. A 18 anni, mentre frequentavo il liceo artistico, ho deciso di creare con dei miei amici un piccolo collettivo di produzione video, ma quello che mi ha mosso non era tanto l’amore per i film in sé, ma la voglia di lavorare in squadra e il generale interesse per la creazione artistica. Il nome scelto per il nostro gruppo era DMP, in cui la D sta per Desmond, personaggio di Lost, serie televisiva che ritengo fondamentale, mentre la M e la P hanno nel corso del tempo corrisposto a diverse parole, ma oggi non hanno più un vero significato ufficiale.

I nostri primissimi lavori erano copie di film già esistenti, realizzati con mezzi poveri e un approccio amatoriale; da allora il collettivo non si è mai sciolto, ma ci abbiamo investito sempre più risorse per migliorare la qualità, e aggregato al suo interno altre persone, specialmente miei compagni e professori dell’Accademia di Belle Arti Carrara, trasformandolo poi in un’APS e rendendo la produzione audiovisiva a tutti gli effetti il nostro mestiere”.

Si può dire, quindi, che tu abbia scoperto l’amore per il cinema facendolo?



“In un certo senso sì, ma il mio vero grande amore in campo artistico probabilmente resta la musica. Io suono e canto, ma lo faccio solo in privato, per esigenza personale. Non ho intenzione di condividere la mia musica con il pubblico, almeno per il momento; forse un giorno mi sentirò di farlo, e quello sarà probabilmente il punto di arrivo nella mia produzione artistica, ma non ne sono sicuro.

Non è quindi un caso che collabori spesso con realtà inerenti al mondo musicale, come il Druso, locale di musica dal vivo di Ranica, e che ci siano numerosi riferimenti alla musica, in particolare ai Talking Heads, all’interno dei miei film.

Quello che mi interessa della creazione dei film è proprio il connubio tra audio e video, oltre che, come accennato, la voglia di creare qualcosa assieme a una rete di persone.

Non mi sento però spinto a creare tanto da un desiderio autoriale, quanto dall’impulso nel produrre qualcosa a livello pratico. Una volta terminato infatti il processo di montaggio e post-produzione di un film, perdo tutto l’interesse e l’entusiasmo nei suoi confronti, tanto che delego completamente la distribuzione ad altre persone, e probabilmente non lo riguarderò mai più. Sarà poi il pubblico a decretare se sarà un prodotto valido o no; io quello che volevo esprimere con quell’opera l’avrò già elaborato nell’arco del suo lunghissimo periodo di gestazione, e starò già pensando al lavoro successivo”.

Tra i film che hai realizzato ce n’è però uno al quale resti in qualche modo affezionato?

“Probabilmente direi Tutti al Bar!, perché è quello più recente, e che di conseguenza mi rappresenta di più; sono poi contento del fatto di essere riuscito a creare una narrazione più essenziale del mio solito: io non ho il dono della sintesi, e fin dai miei esordi più amatoriali non ho infatti praticamente mai realizzato un cortometraggio, ma sempre film piuttosto lunghi, mentre questo, pur restando un lungometraggio, dura solo un’ora e sei minuti circa, e trovo che abbia una maggiore scorrevolezza nel ritmo, cosa che finalmente apprezzo anche io.

Un altro mio lavoro che mi capita di riguardare con piacere è la serie di El Polo Man, parodia dei film d’azione anni ’80 con protagonista un eroe con la testa di pollo, che mi diverte ancora molto e mi ricorda i momenti spensierati in cui l’ho realizzato.

Gli altri, però, non riesco e non voglio riguardarli. Penso che potrò cominciare a farlo solo una volta completato il mio percorso artistico, in modo da riuscire a contestualizzarli meglio come tappe di questo percorso, ma per questo – sempre se effettivamente avverrà – ci vorranno diversi anni”.

Il tuo legame con Bergamo è un aspetto che si riflette direttamente all’interno delle tue opere?



“Ci tengo tantissimo a rivendicarmi come bergamasco, e il merito più grande che mi piacerebbe ottenere nella mia carriera, molto più che essere conosciuto come regista prestigioso o vincere premi di vario tipo, sarebbe quello di riuscire a girare un film che possa essere ricordato tra i principali nella lista dei “film girati a Bergamo”, che restano ancora troppo pochi e non hanno ancora reso giustizia a tutto il grande potenziale scenografico che la città offre”.

Com’è però, concretamente parlando, fare cinema a Bergamo, dal tuo punto di vista? Trovi che sia un’attività sostenibile, o alla lunga diventi necessario emigrare altrove?



“Io di natura sono molto sedentario, e voglio continuare a lavorare qui; per me questo è seriamente il posto più bello del mondo e non voglio cercare nulla altrove. Trovo che dentro Bergamo, anche nell’ambito dell’arte, ci sia una comunità molto viva, per quanto di nicchia e purtroppo priva di grandi investimenti e di un luogo fisico di riferimento per le produzioni.

Però la voglia di produrre film, con lo stesso spirito di impilare mattoni per costruire case, trovo non manchi tra i cineasti bergamaschi, che per quanto possibile si adattano alle situazioni con le proprie forze”.

Da dove nasce l’idea del tuo ultimo film Tutti al Bar! e quanto c’è di autobiografico al suo interno?



“L’idea del film nasce dal sentimento di sconforto per la chiusura di un’azienda con cui lavoravo, e dagli episodi avvenuti in quel periodo, tra la routine di lavoro e le serate passate in casa mia, che diventava una sorta di bar, essendo frequentata da molta altra gente in un continuo viavai.

Il tema alla base della trama è la spasmodica ricerca dell’amore come modo per sistemare la propria vita e la propria solitudine.

Il protagonista Fabrizio, regista in crisi creativa, si trova sempre a gironzolare in un bar – chiamato Baradiso, ma ispirato allo storico bar Perry in via Pignolo a Bergamo, ora chiuso definitivamente – come distrazione dai problemi della vita reale, fino all’incontro con una ragazza, Alice, con la quale crede possa scaturire qualcosa.

Nel film ho trasposto, seppur non in maniera direttamente autobiografica, delle mie riflessioni sullo stato emotivo che avevo ai tempi, e la consapevolezza che ho acquisito sul fatto che la solitudine non sia necessariamente qualcosa da evitare, ma un mezzo che permette l’introspezione e di conseguenza una maggiore conoscenza di se stessi, cosa che può a sua volta liberare dal blocco creativo, in quanto, come accade al protagonista del film, non è necessario cercare qualcosa di estraneo a noi per poter creare, ma è anzi più interessante raccontare ciò che è la nostra realtà attuale”.

Non è rara tra i giovani registi recenti la scelta del metacinema, in particolare il fatto di mostrare come protagonista un regista in crisi creativa. Nel tuo caso a cosa è dovuta questa scelta?



“Il protagonista avrebbe potuto benissimo essere uno scrittore, un cuoco, o svolgere qualsiasi altra professione. Il fatto che abbia voluto parlare di cinema è dovuto semplicemente al fatto che, essendomi dedicato negli ultimi anni a questo, è ormai l’unico mondo che conosco, e non avrei trovato sincero e onesto parlare di qualcuno che facesse una vita che non fosse la mia. Ho però deciso di non mostrare mai direttamente il lavoro sul set, ma di fare emergere il mestiere di Fabrizio solo dai dialoghi, in quanto il cinema stesso non è il tema principale del film, ma soltanto il contesto di partenza in cui si rivela la crisi del personaggio”.

La troupe del film è composta interamente da tuoi amici e collaboratori fidati, o ci sono anche personalità esterne?



“In linea di massima sì, perché fortunatamente chi ha iniziato con me questo percorso ai tempi del liceo mi ha seguito su questa strada. La maggior parte degli attori proviene invece dal Teatro Prova, ma è presente nel cast, nel ruolo di barista, anche Il Vava77, noto in zona per le sue canzoni umoristiche e parodie dialettali; sono molto contento di questa collaborazione, perché oltre ad apprezzarlo come personaggio in generale, trovo che abbia davvero un grande talento attoriale, e che qui l’abbia saputo dimostrare”.

Nonostante non manchino temi seri e profondi nella tua produzione, c’è sempre grande spazio al suo interno per la comicità, spesso pure di tipo demenziale. Questo aspetto nasce più da un tuo approccio spontaneo all’umorismo o da un interesse verso questo genere di film?

“Essendo nato negli anni ’90 sono cresciuto con un determinato filone di film demenziali, come i primi della saga di Scary Movie – quelli che erano ancora divertenti – o di American Pie, oppure L’Alba dei Morti Dementi di Edgar Wright, ma pure con classici del genere come Una Pallottola Spuntata; alla lunga, però, non mi sento molto legato a questa tipologia di film: da spettatore sono più interessato a un cinema “pesante” e introspettivo, come quello di Antonioni o di Paul Thomas Anderson. Diciamo che nel cinema che guardo cerco me stesso, mentre in quello che faccio cerco di comunicare chi sono agli altri, e trovo la comicità un mezzo efficace per farlo.

Nel tempo mi sono costruito una reputazione da regista divertente e mi piace mantenere questo “marchio di fabbrica”, anche se, superati i miei 30 anni, sento di essere diventato una persona meno divertente di quanto fossi in passato, per via della disillusione e di un certo nichilismo che mi stanno pian piano soggiogando. È una cosa che faccio sia per me, perché voglio divertirmi in quello che faccio, in modo da mantenere viva la motivazione nel fare questo lavoro, sia per il pubblico, dato che ho sempre visto un buon riscontro su questo aspetto”.

Ci sono altri registi che apprezzi particolarmente e ai quali ti ispiri?

“Il mio regista del cuore e al quale mi ispiro costantemente è Gabriele Salvatores; penso che film come Mediterraneo, Marrakech Express o Turné siano tra quelli che meglio, negli ultimi 40 anni, abbiano mostrato al mondo l’Italia nella sua vera forma, in maniera chiara e genuina, al contrario di quanto fatto da autori come ad esempio Sorrentino, più vicini a ciò che si aspetta un pubblico internazionale.

Anche Alice Rohrwacher mi piace molto, per via dell’autentica ottica femminista che emerge dai suoi film, che trovo si distingua dallo sfruttamento di questo tipo di tematiche per puro scopo commerciale in opere di altre registe, e per la sua capacità di creare un cinema magico e fuori dal tempo e dallo spazio”.

Nel futuro pensi di restare all’interno del cinema indipendente, oppure ambisci a lavorare in produzioni più grandi?



“Come probabilmente risponderebbero tutti a riguardo, se potessi avere a disposizione un budget milionario non lo rifiuterei, anche perché per me e la mia squadra sarebbe un ulteriore test per misurarci con qualcosa di diverso dal solito, e quindi un’occasione in più per divertirsi.

Non è però quello a cui ambisco, perché il mio percorso artistico nasce unicamente dalla mia personale esigenza di espressione, al di là di qualsiasi riconoscimento o obiettivo professionale, e quindi lo porterò avanti con i mezzi che avrò a disposizione.

Anzi, fare cinema indipendente mi dà sinceramente più soddisfazione rispetto a quanto mi darebbe dovermi adattare agli standard del cinema mainstream odierno, che trovo essere in realtà “vecchi” e superati”.

Ci sono quindi altri tuoi progetti che dobbiamo aspettarci prossimamente?



“C’è un mio nuovo progetto in cantiere, anche abbastanza grande, che ho in programma di realizzare nell’arco dell’anno prossimo; non voglio rivelare troppo a riguardo, ma anticipo solo che avrà a che fare con la vita di Gesù.

Un altro progetto che sto però già curando al momento, e al quale tengo molto, è quello di Salotto San Rocco, video podcast che conduco su YouTube assieme a Claudio Musso, critico d’arte e professore dell’Accademia Carrara, col quale intendiamo valorizzare artisti e attività culturali del territorio, cosa per me estremamente importante. Perciò, chi vorrà seguirci, prossimamente mi troverà impegnato lì”.

Di seguito il link al trailer di Tutti al Bar!: https://www.youtube.com/watch?v=gS23T4E9ewY

Come al solito, raccomandiamo di seguire la pagina Instagram di BergaMovies per non perdere tutte le novità riguardanti la rubrica: https://www.instagram.com/bergamovies