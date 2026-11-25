Al convegno della Fondazione Cassa Rurale i dati sulla salute e sui tumori: nel territorio circa 3mila nuove diagnosi ogni anno. Medici e agricoltori a confronto sulla dieta mediterranea

Treviglio. Il 43% degli adulti italiani tra i 18 e i 69 anni è in eccesso di peso, una percentuale che sale al 54% tra gli ultrasessantacinquenni. Nel territorio si registrano inoltre circa 3mila nuove diagnosi di tumore ogni anno. Sono i dati presentati giovedì 19 novembre all’Auditorium Gianfranco Bonacina, durante il convegno Alimentazione: dieta mediterranea, valori nutrizionali e prevenzione, promosso dalla Fondazione Cassa Rurale di Treviglio.

L’incontro ha riunito medici, istituzioni e rappresentanti del mondo agricolo per affrontare il rapporto tra alimentazione e salute. Al centro del confronto la dieta mediterranea, indicata dagli specialisti come uno degli strumenti per ridurre il rischio di malattie croniche e alcune forme tumorali.

A illustrare i dati sull’eccesso di peso è stato Antonio Manfredi, direttore sanitario dell’Asst Bergamo Ovest. “In Italia il 43% degli adulti tra i 18 e i 69 anni e il 54% degli ultrasessantacinquenni è in eccesso di peso. Le abitudini alimentari – ha spiegato – non dipendono soltanto dalle scelte personali, ma anche dalle difficoltà economiche delle famiglie. Preoccupano inoltre le conseguenze psicologiche della malnutrizione e dei disturbi legati al rapporto con il cibo, soprattutto tra bambini e adolescenti”.

Sara Domenighini, responsabile dell’Ambulatorio Dca e Nutrizione dell’Asst Bergamo Ovest, ha richiamato l’attenzione sui fattori che influenzano le scelte alimentari. “Sovrappeso e obesità non sono semplicemente una questione di forza di volontà, ma il risultato di molteplici fattori individuali, ambientali e sociali. Per questo – dice – è fondamentale imparare a riconoscere le calorie nascoste e a leggere consapevolmente le etichette. La dieta mediterranea contribuisce a ridurre il rischio di diverse patologie croniche e di alcune forme tumorali: non servono cambiamenti drastici, ma strategie sostenibili nel tempo”.

Sul fronte oncologico, il direttore della Struttura complessa di Oncologia Andrea D’Alessio ha ricordato che sul territorio vengono diagnosticati circa 3mila nuovi tumori ogni anno. “Accanto ai progressi della ricerca resta fondamentale la prevenzione: alimentazione equilibrata, attività fisica, attenzione all’alcol, protezione dai raggi solari e, soprattutto, astensione dal fumo”. L’oncologo ha messo in guardia anche dalle false cure diffuse sul web, come il ricorso al bicarbonato o l’eliminazione degli zuccheri. “Non esistono scorciatoie. Affidarsi a rimedi privi di evidenze scientifiche o assumere integratori senza un adeguato controllo medico può interferire con le terapie oncologiche”.

Per Rossella Lamera, responsabile della Struttura semplice Nutrizione di Ats Bergamo, l’alimentazione “non è solo una scelta individuale, ma una questione di salute pubblica”. La dieta mediterranea, ha sottolineato, non riguarda soltanto ciò che si mette nel piatto, ma comprende anche attività fisica, stagionalità e sostenibilità.

Il tema è stato affrontato anche dal punto di vista della produzione agricola. Gabriele Borella, presidente di Coldiretti Bergamo, ha evidenziato il ruolo della tutela della biodiversità e delle produzioni locali nella promozione della salute e nella salvaguardia delle imprese agricole. Don Alberto Monaci, direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Bergamo, ha invece richiamato il valore della convivialità, della gratitudine verso il cibo e della consapevolezza del lavoro di chi lo produce.