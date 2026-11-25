Smaltire con responsabilità
Toner e cartucce esausti, lo smaltimento passa da una gestione corretta
Loda Orobica offre ritiro e smaltimento certificato per una gestione sicura e sostenibile
La gestione di toner e cartucce esausti richiede attenzione, tanto a casa quanto in ufficio. Liberarsene senza seguire le procedure previste può avere conseguenze per l’ambiente ed esporre al rischio di sanzioni. Affidarsi a professionisti del settore permette di affrontare lo smaltimento con un servizio dedicato.
Il Decreto Legislativo 152/06 disciplina la gestione di questi materiali, che deve avvenire attraverso procedure controllate e rigorose. In caso di inosservanza, le sanzioni possono arrivare fino a 93.000 euro, con pene detentive fino a due anni.
Le modalità di conferimento cambiano in base a chi produce il rifiuto. I privati cittadini devono consegnare i toner esausti presso i centri di raccolta comunali o i negozi autorizzati. Per aziende e studi professionali sono invece previste procedure specifiche e documentate, necessarie a certificare il corretto smaltimento. I materiali possono essere conservati per un massimo di 12 mesi, prima di procedere obbligatoriamente allo smaltimento.
A queste esigenze risponde Loda Orobica, azienda bergamasca attiva nella vendita, nel noleggio e nella manutenzione di macchine per ufficio. La proposta comprende un servizio completo di ritiro e smaltimento certificato di toner e cartucce esausti, pensato per semplificare la gestione dei materiali nel rispetto dell’ambiente e della normativa.
Un supporto pratico, affidabile e conveniente per chi cerca una gestione sicura e sostenibile, con la possibilità di affidare le operazioni a professionisti del settore.
Loda Orobica si trova a Bergamo, in via Alessandro Manzoni 17. Per maggiori informazioni sul servizio è possibile chiamare lo 035 232310 oppure consultare il sito ufficiale .