A queste esigenze risponde Loda Orobica, azienda bergamasca attiva nella vendita, nel noleggio e nella manutenzione di macchine per ufficio. La proposta comprende un servizio completo di ritiro e smaltimento certificato di toner e cartucce esausti, pensato per semplificare la gestione dei materiali nel rispetto dell’ambiente e della normativa.