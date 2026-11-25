Chi ha già ricevuto un verbale di accertamento può saldare l’importo dei ticket dovuti, gli interessi legali e le spese di procedimento, senza pagare la sanzione amministrativa. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026 per i verbali notificati entro la fine del 2025 e al 30 aprile 2027 per quelli notificati nel corso del 2026. Per aderire è necessario richiedere il bollettino PagoPA agevolato scrivendo all’indirizzo ufficio.recuperoticket@ats-bg.it.