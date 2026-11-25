Le indicazioni|
Ticket sanitari ed esenzioni non spettanti, tempo fino a fine anno per mettersi in regola senza sanzioni
Adiconsum Bergamo richiama l’attenzione sulle opportunità offerte da Regione Lombardia per regolarizzare i mancati pagamenti. Busi: “Revocare immediatamente le esenzioni di cui non si ha più diritto”
Bergamo. C’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per regolarizzare la propria posizione ed evitare le sanzioni amministrative legate al mancato pagamento dei ticket sanitari o all’utilizzo di esenzioni non spettanti. A ricordarlo, in vista delle scadenze di fine anno, è Adiconsum Bergamo, che richiama l’attenzione dei cittadini sulle agevolazioni introdotte da Regione Lombardia con la legge regionale 20 del 30 dicembre 2025.
Non è infrequente che i cittadini, anche in buona fede, continuino a usufruire di un codice di esenzione dopo aver perso i requisiti necessari, ritrovandosi successivamente a fare i conti con verbali di accertamento e sanzioni amministrative. Queste ultime, in condizioni ordinarie, possono arrivare a raddoppiare l’importo del ticket dovuto.
La normativa regionale consente, in determinate circostanze, di sanare le irregolarità senza dover sostenere il costo della sanzione. “Invitiamo tutti i cittadini che hanno ricevuto un atto da Ats Bergamo, o che hanno il dubbio di aver utilizzato un’esenzione non spettante negli anni passati, a verificare subito la propria posizione – sottolinea Mina Busi di Adiconsum Bergamo -. Aderire alla regolarizzazione entro i termini permette di chiudere la pendenza versando il solo ticket e gli interessi legali, risparmiando cifre significative. Allo stesso tempo, però, ricordiamo che la sanatoria riguarda il passato: per non incorrere in nuove sanzioni bisogna revocare immediatamente le esenzioni di cui non si ha più diritto”.
Le scadenze e come mettersi in regola
Le modalità di regolarizzazione e le scadenze variano a seconda dello stato della pratica presso Ats Bergamo. Sono tre le situazioni individuate dall’associazione dei consumatori:
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Chi ha già ricevuto un verbale di accertamento può saldare l’importo dei ticket dovuti, gli interessi legali e le spese di procedimento, senza pagare la sanzione amministrativa. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026 per i verbali notificati entro la fine del 2025 e al 30 aprile 2027 per quelli notificati nel corso del 2026. Per aderire è necessario richiedere il bollettino PagoPA agevolato scrivendo all’indirizzo ufficio.recuperoticket@ats-bg.it.
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Chi non ha ancora ricevuto un verbale e si accorge di aver usufruito di un’esenzione non spettante può procedere con la regolarizzazione spontanea, pagando soltanto il ticket e gli interessi legali, senza sanzioni né spese di procedimento. La richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2026 allo stesso indirizzo di posta elettronica, indicando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.
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Chi ha già ricevuto un’ordinanza-ingiunzione può saldare l’importo indicato nell’atto, comprensivo della sanzione ridotta, entro il 31 dicembre 2026 per le ordinanze notificate entro la fine del 2025 ed entro il 30 aprile 2027 per quelle notificate nel 2026. Resta la possibilità di chiedere la rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica.
Come evitare nuove sanzioni
Adiconsum raccomanda ai cittadini di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti per beneficiare delle esenzioni. Qualora questi vengano meno, è necessario procedere alla revoca del codice attraverso il Fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia oppure recandosi agli sportelli della propria Asst. Chi ritiene invece di aver ricevuto un verbale di accertamento ingiustificato ha 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare scritti difensivi, allegando la documentazione che comprovi il diritto all’esenzione.
Gli sportelli di Adiconsum Bergamo restano a disposizione dei cittadini per verificare le singole posizioni, richiedere ad Ats il conteggio degli importi dovuti e predisporre eventuali memorie difensive.