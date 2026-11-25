Bergamo, in 350 sotto la pioggia per dire basta alla violenza sulle donneIl corteo, promosso dalla Rete bergamasca e da Non una di meno, ha attraversato il centro cittadino accompagnato dal tintinnio simbolico delle chiavi

Bergamo. Nonostante il maltempo, in circa 350 si sono dati appuntamento nella serata di mercoledì 25 novembre per attraversare le vie del centro cittadino in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Stretto sotto gli ombrelli e guidato dallo striscione «Contro la violenza di genere siamo marea», il corteo è partito da piazzale Marconi su iniziativa della Rete bergamasca contro la violenza di genere e del collettivo Non una di meno.

La manifestazione si è snodata lungo le arterie principali della città: partiti dalla stazione, i partecipanti hanno percorso viale Papa Giovanni XXIII per poi proseguire lungo via Tiraboschi e concludere la marcia in piazza Pontida.

Durante il tragitto, le rappresentanti della Rete hanno ribadito la necessità di non abbassare la guardia, denunciando un clima di forte regressione sul fronte dei diritti acquisiti. Dal megafono è arrivato un appello chiaro alle istituzioni: l’introduzione di percorsi strutturati di educazione sessuo-affettiva nelle scuole e nei luoghi di lavoro, accompagnati da uno stanziamento di maggiori risorse per contrastare il fenomeno alla radice. “La violenza di genere deve finire. Dobbiamo essere tutte sicure”, hanno sottolineato le organizzatrici, rivendicando una battaglia di giustizia e condivisione.