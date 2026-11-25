Foto Andrei Eduard Huiala

I nerazzurri in Bosnia per trovare continuità: “Non dobbiamo pensare che sarà semplice. Sarebbe un rischio far giocare gli infortunati che sono appena rientrati. Voglio vedere continuità nei risultati ma soprattutto nell’atteggiamento. Abbiamo bisogno di vincere anche per la classifica”

In Bosnia alla caccia di punti per risollevare la classifica della Conference League. L’Atalanta giovedì sera sfida il Borac a Banja Luka, per dare continuità al 4-4 con l’Inter e alla vittoria contro il Monza dopo le sette sconfitte subite nei primi due mesi e mezzo della stagione tra tutte le competizioni. I nerazzurri hanno appena perso Marco Carnesecchi fino all’inizio del 2027 e sono arrivati nella capitale della repubblica serba di Bosnia senza Kossounou e Hien. Maurizio Sarri ha ritrovato comunque una buona base in termini di disponibilità di organico, potendo quindi gestire un po’ di più le rotazioni ed è uno dei tanti temi toccati alla vigilia in conferenza stampa.

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Borac-Atalanta, la conferenza di Sarri

La necessità di vincere – “Abbiamo bisogno di fare risultato per la classifica della Conference, per dare continuità, per dimostrare affidabilità. Dobbiamo pensare a questo. Dovremo avere fiducia e carattere: con l’Inter era scontato essere umili e abbiamo avuto grande orgoglio, domani invece non sarà scontato esserlo. Vorrei che ci sia l’atteggiamento giusto a prescindere dalla partita. A volte sento superficialità nel commentare queste partite, ma questo non ci deve intaccare”.

Gli infortunati e i rientri – “Sono guariti clinicamente, ma in questo momento dopo stop di 45-50 giorni non hanno una condizione fisica ottimale. Farli giocare tutti vorrebbe dire rischiare di finire i cambi al 50′. Qualcuno rientrerà domani, qualcuno part-time, qualcuno nelle prossime. Ma non pensiamo a rotazioni”.

Entrare nelle prime otto – “Negli ultimi anni chi ha vinto la competizione non lo ha fatto saltando i playoff, quindi è anche un fatto di cabala… Però vogliamo avere qualche settimana più normale a febbraio, visto che giochiamo le tre partite a settimana da agosto e questo ha pesato tanto”.

L’avversaria – “Sarà una partita difficile contro una squadra tecnica e forte, con 2-3 giocatori giovani che vedremo su palcoscenici molto più importanti. Sanno palleggiare, gli attaccanti sono di buon livello. Noi in Italia abbiamo un brutta mentalità e consideriamo tutto inferiore ciò che non seguiamo. Magari è così, ma anche all’interno di questi campionati ci sono realtà valide. Non dobbiamo pensare che sarà semplice”.

La difesa – “Dobbiamo mettere a posto ancora tante cose, io ho i miei fondamenti tattici su cui poi faccio adattamenti in base alle caratteristiche”.

Rowe – “Può sempre giocare dall’inizio, poi in base alle partite facciamo scelte. Come condizione fisica deve ancora assestarsi, ha accelerazioni ma fatica a trovare resistenza. Speriamo che faccia come a Bologna, esplodendo dopo i primi mesi di assestamento. Sta dando i primi segnali”.

Samardzic e la mentalità balcanica – “Samardzic è un buonissimo giocatore e tecnicamente valido, mi sento in debito con lui perché era partito bene poi col cambio modulo ha avuto meno possibilità. Gli altri giocatori balcanici sono combattenti, di grande personalità e di grande affidamento”.

De Ketelaere – “Quando gli attaccanti hanno queste qualità possono giocare ovunque. Ha trovato condizione fisica e mentale dietro la punta, ci sembra adatto stare lì. Ha fatto bene anche venti minuti da esterno con l’Inter. Ho due punte di buon livello e per ora escluderei di metterlo da punta, ma ci sono momenti della partita in cui può succedere”.

Le parole di Bernasconi

La partita – “Non sarà semplice, li abbiamo studiati e hanno qualità. Qui han sempre vinto. Entreremo cercando di vincere e i nostri cinquecento tifosi ci sosterranno”.

Il rinnovo – “Un attestato di fiducia e per questo ringrazio tutta la società, soprattutto Luca Percassi che ha voluto fortemente questo rinnovo, mi ha visto crescere”.