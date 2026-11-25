Il personale specializzato ha incontrato i cittadini, fornendo informazioni sugli strumenti di prevenzione previsti dall’ordinamento, con particolare riferimento all’ammonimento del Questore, e sui percorsi di protezione e sostegno disponibili per le vittime di violenza

Bergamo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata mercoledì 25 novembre, la Polizia di Stato di Bergamo ha rinnovato il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere con una serie di iniziative rivolte agli studenti degli istituti scolastici della provincia e all’intera cittadinanza. Le iniziative si sono inserite nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è Amore”, avviata nel 2016 per promuovere la consapevolezza sul fenomeno della violenza contro le donne, favorire l’emersione delle situazioni di abuso e far conoscere gli strumenti di tutela e sostegno a disposizione delle vittime.

Nel corso della mattinata, il camper della campagna

“Questo non è Amore” ha fatto tappa presso tre istituti scolastici del territorio bergamasco: l’Istituto Vittorio Emanuele II di Bergamo, l’Istituto Pesenti e l’Istituto Natta. Agli incontri hanno partecipato gli operatori della Polizia di Stato e la psicologa, dottoressa Giorgia Minotti. Oltre 300 studenti hanno preso parte ai momenti di confronto, durante i quali sono stati affrontati i temi della prevenzione della violenza di genere, dell’educazione sentimentale e della costruzione di relazioni sane, fondate sul rispetto reciproco. Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità di riconoscere i primi segnali di una relazione disfunzionale, distinguere i comportamenti di controllo e sopraffazione da quelli che esprimono autentico affetto e comprendere, soprattutto, che cosa non è amore.

Attraverso il dialogo con i ragazzi si è voluto stimolare una riflessione sul valore del rispetto, sulla libertà individuale e sull’importanza di non considerare mai normali atteggiamenti di gelosia possessiva, limitazione dell’autonomia, controllo o prevaricazione. Un’occasione per trasmettere messaggi di consapevolezza e incoraggiare i giovani a riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio e a chiedere aiuto.

Nel pomeriggio, la campagna ha raggiunto il centro cittadino, dove sul Sentierone, di fronte al Teatro Donizetti, è stato allestito uno stand della Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo.

Il personale specializzato ha incontrato i cittadini, fornendo informazioni sugli strumenti di prevenzione previsti dall’ordinamento, con particolare riferimento all’ammonimento del Questore, e sui percorsi di protezione e sostegno disponibili per le vittime di violenza.