Il ministro Roberto Calderoli

Due provvedimenti che interessano da vicino anche il territorio bergamasco: da una parte il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali, dall’altra nuove risorse per lo sviluppo delle aree montane. Ad annunciarli, nella giornata di mercoledì 25 novembre, è il ministro bergamasco per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), che prevede la riforma delle Province. L’obiettivo è superare l’attuale sistema di elezione di secondo livello, introdotto nel 2014 dalla legge Delrio, restituendo ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente il presidente e il Consiglio provinciale. La riforma, che dovrà ora affrontare l’iter parlamentare, punta anche a ridefinire le funzioni e le risorse a disposizione degli enti provinciali. “Ridare dignità a questa istituzione, anche attraverso l’attribuzione di funzioni adeguate e relative risorse, è una risposta alle esigenze dei cittadini che chiedono ad esempio strade senza buche e scuole con adeguata manutenzione, insieme a tutti quei servizi pubblici essenziali che accomunano i Comuni di un intero territorio”, sottolinea Calderoli.

Il ministro cita anche un sondaggio condotto dall’istituto Piepoli, secondo il quale il 74% dei cittadini e il 91% dei sindaci sarebbero favorevoli al ritorno dell’elezione diretta. “È una battaglia storica della Lega, oltre che mia personale, per un’amministrazione pubblica efficiente ed efficace, nel segno dell’autonomia e della responsabilità – aggiunge il ministro -. Sono orgoglioso di averci lavorato e auspico che il provvedimento possa ricevere lo stesso apprezzamento trasversale che ho visto quest’anno all’Assemblea di Upi, favorendo così un’intesa bipartisan per lavorare insieme al ripristino delle Province il prima possibile”.

Sul fronte della montagna, Calderoli ha firmato il decreto per la ripartizione delle risorse del Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, relative alle annualità 2025 e 2026. Il provvedimento, registrato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti, mette a disposizione complessivamente 156 milioni di euro a livello nazionale. “Si potranno finanziare diverse opere a beneficio dei territori e le Regioni potranno intervenire dove riterranno più opportuno, in virtù dell’accordo sancito in Conferenza Unificata nel mese di febbraio con Regioni, Province e Comuni”, spiega Calderoli.