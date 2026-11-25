Il cellulare e il tablet di Pamela Genini resteranno sotto sequestro. È quanto ha stabilito mercoledì mattina la Corte d’Assise di Milano, che ha respinto la richiesta di restituzione presentata dai legali della famiglia della ventinovenne, uccisa con 76 coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin. I due dispositivi potrebbero infatti custodire informazioni importanti per ricostruire alcuni aspetti della vicenda e fare luce anche su altri episodi finiti al centro delle indagini.

L’attenzione degli inquirenti riguarda in particolare la possibilità che il materiale contenuto nei dispositivi possa risultare utile anche per il fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba della giovane, nel cimitero di Strozza, e sulla sottrazione della testa dal corpo. Per questa vicenda risulta indagato Francesco Dolci.

La famiglia aveva chiesto che il materiale digitale potesse essere esaminato da un consulente oppure messo a disposizione della Procura bergamasca, così da non disperdere eventuali elementi utili ai diversi procedimenti. La Corte ha tuttavia ritenuto che, allo stato attuale, la restituzione non risponda alle esigenze del processo milanese e ha quindi deciso di mantenere il vincolo del sequestro.