L’incontro con lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati al gres art 671, il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, “Christmas Village” in Piazza Matteotti, il Festival del Cine Espanol y LatinoAmericano al Conca Verde, il film “Buon viaggio Marie” alla Sala dell’Orologio in Piazza della Libertà, il concerto di Gigi D’Alessio alla ChorusLife Arena, la fiaccolata contro la violenza sulle donne a Osio Sopra, il gruppo di lettura a Mozzo, Uncinetto party e scacchi a Gorlago, il Cineforum della Valgandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 25 novembre.

Ecco gli appuntamenti.

BERGAMO

Sino a domenica 27 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food.

Orari:

Lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 19:30;

venerdì e domenica dalle 9:30 alle 20;

sabato dalle 9:30 alle 22:00.

Sino a mercoledì 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. Nelle casette di legno si troveranno prodotti di enogastronomia, dolci, artigianato e idee regalo.

Orari:

Da lunedì a mercoledì è aperto dalle 9 alle 20; da giovedì a domenica dalle 9 alle 22.30.

Sino al 10 gennaio al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, sarà allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Prezzi noleggio pattini – durata 1 ora

– Adulti e ragazzi sopra i 10 anni: 10 €

– Bambini fino a 10 anni compresi: 7 €

– Supporto pinguino: 5 €

Promozione studenti

– 7 € a persona per studenti sotto i 18 anni, dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00, fino al 21 dicembre.

Classi e gruppi di studenti

– 7 € a persona, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, fino al 21 dicembre, previa prenotazione.

– Utilizzo pista per le scuole: 3 € a studente, senza esclusiva della pista.

Servizi extra

– Armadietto con chiave: 1 €

– Guanti magici: 3 €

– Berrette invernali: 5 €

– Calzette natalizie: 5 €

Orari di apertura

– Lunedì – giovedì: 13:00 – 20:00

– Venerdì: 13:00 – 23:30

– Sabato e domenica: 10:30 – 23:30

Aperture speciali

– 7 e 8 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio: dalle 10:30 alle 23:30.

Oggi alle 16.45 alla Biblioteca di Valtesse a Bergamo si terrà l’evento di lettura per bambini “Leggiamo insieme – Mano nella zampa”, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Nati per Leggere in Festa”.

Letture per bambine/i dai 3 ai 6 anni, a cura dei bibliotecari e dei volontari de Il Circolo dei Narratori. Ingresso libero.

Stasera alle 18.30 al gres art 671 a Bergamo lo psicoanalista, docente e scrittore Massimo Recalcati presenta il suo libro “Il seme santo – La poetica di Anselm Kiefer”.

Prenotazione online.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Librai per un anno”.

Stasera alle 20.30 al Cinema Conca Verde a Bergamo verrà proposta la visione del film “La Furia”, versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Festival del Cine Espanol y LatinoAmericano”.

Stasera alle 21 alla Sala dell’Orologio, in Piazza della Libertà, 7, a Bergamo, verrà proposta la visione del film “Buon viaggio Marie”.

Proiezione del film di Enya Baroux che unisce leggerezza e impegno civico sul tema del fine vita, con un contributo video di Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni.

In collaborazione con il comitato Libera Scelta Bergamo.

Biglietto intero 6,50 euro; ridotto 5,50 euro.

Stasera alle 21 alla ChorusLife Arena a Bergamo si terrà un concerto di Gigi D’Alessio per il suo tour “Gigi PalaSport”.

PROVINCIA

Sino al 6 gennaio a Clusone, nella cornice di Corte sant’Anna e Piazza Orologio, si terranno i mercatini di Natale. L’iniziativa si propone come un’opportunità per valorizzare le eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio, offrendo al tempo stesso un’occasione di promozione turistica per Clusone durante il periodo delle festività natalizie.

Stasera alle 18.30 alla Casa del Previtali, a Berbenno, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “Aperitivi con la storia”, ispirato al tema “Crodino (1965) – La stagione ribelle”.

Periodo: anni Settanta e le lotte femministe

Gli anni Settanta segnano un decennio di forte mobilitazione femminista: dai movimenti di protesta alle rivendicazioni per l’uguaglianza salariale e lavorativa; dalle battaglie per il divorzio alla legge sull’aborto, tappe cruciali di un processo di emancipazione, che ridefiniscono il ruolo delle donne nella società. Le donne iniziano a rompere stereotipi di genere e a trasformare la società, influenzando cultura, politica e diritti civili in modo duraturo.

La narrazione storica è affidata a Lorenzo Pezzica, al quale si affianca Luca Loglio che ne evidenzia gli aspetti iconografici e di costume.

Al termine, interviene il barman Kevin Bryan Gibson che descrive le caratteristiche dell’aperitivo ospite della serata e introduce al momento conviviale finale.

Stasera, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 20 a Osio Sopra si terrà la fiaccolata per il paese con partenza da piazza Garibaldi. Un cammino collettivo per le vie: le fiaccole accese simboleggiano il filo d’oro della comunità che unisce, sostiene e illumina la strada della rinascita.

La fiaccolata terminerà all’auditorium scolastico dove i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Osio Sopra presenteranno la loro mostra fiducia: l’arte di ricominciare nelle ferite la scoperta della propria forza.

L’iniziativa è organizzata dall’I.C. di Osio Sopra in collaborazione con il comune.

Collabora l’associazione “La vecchia cassapanca”.

A Capriate San Gervasio prosegue il via un ciclo d’incontri su demenza e cure palliative.

Ecco il programma.

Auditorium Benigno Crespi – Crespi d’Adda – alle 20.30

– Mercoledì 25 novembre “Le cure palliative servono poco? Si applicano soltanto ai malati di tumore?”

Giorgio Tresoldi – medico

Irene Baronchelli – psicologo

Sala consigliare alle 20.30

– Mercoledì 9 dicembre “Lo sapevate che le disposizioni anticipate di trattamento permettono di comunicare ai medici le nostre volontà nel caso di una grave malattia?”

Andrea Millul – medico geriatra e consulente sportello D.a.t. Associazione Fabio Sassi

Lorena Forni – professore associato di filosofia del diritto all’Università degli Studi di Milano.

Stasera alle 20.30 alla Sala Civica “Mimmo Boninelli” di Mozzo si terrà un nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura “Pareti di carta”. Il libro scelto è “Casa di giorno, casa di notte” di Olga Tokarczuk, Premio Nobel 2018. Un romanzo suggestivo e poetico che ci accompagna alla scoperta di luoghi, confini e esistenze.

Per informazioni telefonare al numero 035 4556685, oppure inviare un’e-mail a biblioteca@comune.mozzo.bg.it

Stasera alle 20.30 alla Biblioteca Civica di Gorlago si terrà l’iniziativa “Uncinetto party”. Un gruppo di appassionate di uncinetto si troverà in biblioteca per realizzare oggetti fatti a mano e per scambiarsi idee creative. L’ingresso è libero e gratuito e il gruppo è aperto anche a chi è alle prime armi. Per informazioni contattate la biblioteca: 035 42 52 698 – biblioteca@comune.gorlago.bg.it

Stasera alle 20.30 alla Biblioteca Civica di Gorlago si terrà “Il mercoledì dello scacchista”. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni tel. 0354252698 – biblioteca@comune.gorlago.bg.it