L’azienda raggiunge un nuovo importante obiettivo nel percorso di miglioramento continuo dei propri processi e servizi, adottando lo standard internazionale di riferimento per il settore automotive

LOVATO Electric è lieta di annunciare di aver ottenuto la certificazione IATF 16949, lo standard internazionale di riferimento per la gestione della qualità nel settore automotive, noto per essere uno dei più rigorosi standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità.

L’Azienda conferma il proprio impegno verso l’eccellenza, volto a migliorare non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l’efficienza e l’efficacia dei processi attraverso un approccio strutturato alla qualità, alla prevenzione dei rischi e alla gestione dei processi.

Una scelta strategica e volontaria

LOVATO Electric ha scelto volontariamente di intraprende il percorso di certificazione IATF mossa da una forte motivazione interna: innalzare ulteriormente il livello di qualità dei propri prodotti e servizi .

Pur producendo una limitata gamma di prodotti dedicata alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, l’Azienda ha definito la propria strategia scegliendo di applicare rigorosamente questo standard qualitativo a tutti i nuovi prodotti e processi.

Qualità e attenzione al cliente lungo l’intero processo di sviluppo

Uno degli elementi chiave di questo percorso è stato il rafforzamento delle attività di progettazione, sviluppo e validazione, sia del prodotto che del processo produttivo.

Per LOVATO Electric l’approccio IATF significa porre l’attenzione alle aspettative del cliente e la qualità dei prodotti al centro del processo di sviluppo, dalla concezione dell’idea fino alla sua immissione sul mercato.

In questo contesto sono stati introdotti strumenti specifici, come la FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), che consente di analizzare preventivamente i potenziali rischi e individuare, già durante la progettazione, eventuali criticità che potrebbero manifestarsi sul prodotto finito.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai processi di produzione attraverso il benestare iniziale, i controlli intermedi, il rilascio dei prodotti, la gestione delle competenze l’identificazione e la tracciabilità dei materiali, la gestione dei fornitori, con l’obiettivo di garantire riproducibilità, affidabilità e ripetibilità e puntualità di consegna.

Un percorso che ha coinvolto tutta l’azienda

Il raggiungimento della certificazione è stato possibile grazie al coinvolgimento dell’intera organizzazione.

Dal 2022 a oggi, un articolato programma di formazione ha coinvolto tutti i livelli aziendali, dall’Amministratore Delegato, al management, dagli operatori, alle filiali, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e strumenti e accrescere la consapevolezza del contributo di ciascuno alla qualità dei processi.

La certificazione IATF assume pertanto la veste di vero e proprio cambiamento culturale, che eleva la responsabilità dei risultati ad un livello che attraversa l’intera organizzazione.

Gestire il rischio per garantire la continuità

Un altro elemento fondamentale introdotto dal percorso IATF è rappresentato dalla gestione strutturata del rischio.

Negli ultimi anni, eventi esterni e imprevedibili, come pandemie, guerre, crisi della supply chain, dazi, fenomeni climatici estremi e alluvioni, hanno evidenziato la necessità per le aziende di valutarne gli impatti sulla continuità delle attività industriali.

Per LOVATO Electric questo significa sviluppare una maggiore capacità di prevenzione e di risposta, individuando in anticipo le possibili criticità e predisponendo soluzioni adeguate, come la disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento (second source).

L’obiettivo è chiaro: garantire la continuità produttiva e la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti anche di fronte a scenari complessi e inattesi.

Un nuovo punto di partenza

La certificazione IATF 16949 rappresenta per LOVATO Electric un importante riconoscimento del lavoro svolto, ma soprattutto un punto di partenza per continuare a migliorare.

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo», commenta Marcello Botter, responsabile dell’Ufficio Qualità in LOVATO Electric.

Il valore di questo risultato va infatti oltre il certificato: si traduce in una cultura della qualità più diffusa, in processi più solidi e controllati, in una maggiore capacità di prevenire i rischi e in un impegno costante nello sviluppo delle competenze. Su queste basi, l’Azienda intende proseguire il proprio percorso di miglioramento continuo, consolidando nel tempo gli standard raggiunti e trasformandoli in valore concreto per i clienti, per l’organizzazione e per tutti gli stakeholder.”