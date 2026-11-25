Bergamo. La velocità è il principale motivo per cui i passeggeri scelgono l’e-Brt, il sistema di trasporto pubblico rapido che collega Bergamo, Dalmine e Verdellino. A indicarla come vantaggio decisivo è il 62,9% degli utenti intervistati nell’ambito dell’indagine di customer satisfaction condotta da Csa Research per Atb tra il 19 e il 31 ottobre, coinvolgendo 1.015 viaggiatori direttamente a bordo dei mezzi.

Dal 24 agosto a oggi, mercoledì 25 novembre, la linea ha trasportato oltre 462mila passeggeri, con numeri in progressiva crescita: dalle 34mila presenze settimanali di metà settembre si è passati alle 44mila di metà novembre, con un incremento di quasi il 30%. Tra gli utenti prevalgono, seppur di poco, le donne (52,5%), mentre il lavoro (52,6%) e lo studio (21,6%) rappresentano le principali ragioni di spostamento. L’utilizzo del servizio è prevalentemente abituale: il 59,2% degli intervistati dichiara di servirsi dell’e-Brt dal lunedì al venerdì e il 64,9% ha sottoscritto un abbonamento annuale. Le fasce orarie di maggiore utilizzo sono quelle comprese tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 14 e le 19.

La rilevazione è stata condotta attraverso interviste personali a bordo delle vetture, coprendo l’intero tracciato, da capolinea a capolinea, in diverse fasce orarie e in differenti giorni della settimana. L’indagine restituisce dunque il grado di soddisfazione di chi già utilizza il servizio, non quello della popolazione complessiva dei comuni attraversati dalla linea.

Due terzi degli utenti risiedono nei comuni attraversati dalla linea, mentre uno su tre abita nel capoluogo. Quasi nove intervistati su dieci raggiungono la fermata a piedi. I flussi di spostamento confermano la vocazione interurbana del servizio. “L’indagine conferma che l’e-Brt è prima di tutto un servizio interurbano: sei viaggiatori su dieci lo utilizzano per raggiungere un altro comune del tracciato – commenta Stefano Negretti, responsabile dell’area commerciale di Atb -. È il ruolo per il quale il sistema di trasporto rapido è stato pensato e che ha già assunto nella mobilità provinciale. Il dato che ci interessa di più è però un altro: quasi nove viaggiatori su dieci dichiarano di voler continuare a usare l’e-Brt. È un indicatore particolarmente significativo della qualità del servizio, perché non esprime soltanto un giudizio positivo, ma testimonia il consolidarsi di una scelta di mobilità”.

Prima dell’introduzione dell’e-Brt, il 55,7% degli intervistati si spostava utilizzando altri mezzi di trasporto pubblico su gomma, mentre il 39,1% ricorreva a mezzi privati. Sulla base di quest’ultimo dato, Atb stima che nei giorni feriali circa 1.400 persone rinuncino al proprio mezzo in favore del nuovo servizio. La stima è stata elaborata dimezzando prudenzialmente il numero delle salite giornaliere, così da tenere conto degli spostamenti di andata e ritorno, e applicando al risultato la percentuale emersa dall’indagine. Tre intervistati su quattro ritengono inoltre che l’e-Brt offra un servizio migliore rispetto a quello di trasporto pubblico locale precedente.

Su una scala da uno a dieci, il giudizio complessivo espresso dagli utenti si attesta a 8,4. L’aspetto maggiormente apprezzato è il numero di fermate lungo il percorso (8,8), seguito dalla frequenza delle corse e dalla facilità di acquisto e validazione dei titoli di viaggio (8,6). Ottengono un voto medio di 8,5 la copertura oraria, la pulizia interna dei mezzi, l’accessibilità e la durata complessiva del viaggio. Si attestano a 8,4 la puntualità e la regolarità delle corse, la cortesia del personale di guida, la chiarezza delle informazioni e il decoro di fermate e pensiline. Un gradino più sotto, con una valutazione media di 8,3, si collocano la comodità dei mezzi, la sicurezza a bordo e alle fermate, la disponibilità di posti a sedere, il livello di affollamento, lo stile e la velocità di guida, il rapporto qualità-prezzo e le informazioni fornite in caso di ritardo.

Atb: “Servizio sempre più simile a quello tramviario”