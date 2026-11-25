Raddoppia l’appuntamento con Parliamone con la seconda puntata dello speciale dedicato ai cinquant’anni di Anarchy in the U.K. dei Sex Pistols. Hata FloBO, nell’interpretazione di Giuliano Gariboldi, ci accompagna alla scoperta dell’eredità della rivoluzione punk, a partire dal brano che il 26 novembre 1976 ne avrebbe segnato la svolta.

Ascolta la recensione

La puntina scendeva sul vinile e, dopo pochi secondi, una voce ringhiava: “I am an Antichrist / I am an anarchist”. Shit… Wow!

Era il 26 novembre 1976, era uscito Anarchy in the UK. Non serviva conoscere King’s Road. Non serviva sapere chi fosse Malcolm McLaren. Non serviva avere assistito a un concerto dei Sex Pistols. Non serviva neppure capire esattamente che cosa Johnny Rotten intendesse per “anarchia”.

Adesso c’era un oggetto. Adesso, anche per chi non c’era, c’erano una voce e un suono, fissati su un supporto concreto, maneggiabile, che poteva essere riascoltato decine di volte, creando senso e aspettative. Quelli che erano stati i Sex Pistols di pochi, del negozio SEX di King’s Road e del suo entourage indescrivibile, diventavano i Sex Pistols di tutti. Tre minuti e mezzo nei quali qualcosa, che fino a quel momento era stato un processo in costante definizione, assumeva improvvisamente una forma replicabile. Il singolo, prodotto da Chris Thomas, registrato ai Wessex Studios nell’ottobre 1976 e pubblicato dalla EMI, era ora una realtà. Un prodotto culturale e, proprio perché riproducibile, un modello di riferimento.

Il disco modificava la relazione che aveva caratterizzato la prima fase: la musica poteva ora esistere senza la stanza nella quale era stata suonata, senza il sudore, gli sputi, la frenesia del pogo, e soprattutto senza un pubblico capace di retroagire sulla performance. Non occorreva più esserci.

Questo non significa naturalmente che il 26 novembre, con l’esplosione potentissima di Anarchy in the UK che trasforma il punk in un oggetto, sia venuta meno la carica creativa del punk.

Al contrario. Una delle conseguenze più straordinarie della pubblicizzazione del punk fu un’esplosione di creatività. Centinaia di persone che non avevano avuto accesso alla piccola scena londinese ricevettero forte e chiaro il messaggio della rivista Sniffin’ Glue: questo è un accordo, questo un altro, e questo un terzo accordo. Adesso mettete su una band. Non serve altro. Tutti possono fare tutto.

Nacquero gruppi. Fanzine. Etichette indipendenti. Scene locali. Nuovi linguaggi grafici. E dal punk sarebbero rapidamente emerse forme musicali che avrebbero contestato persino ciò che il punk era appena diventato.

Ma qualcosa era cambiato nella struttura del gioco. Nella fase precedente non esisteva ancora un’autorità capace di stabilire che cosa fosse autenticamente punk, perché il punk stesso non possedeva ancora una forma stabile. Adesso quella forma cominciava a esistere. E un modello produce copie. Non perché chi arrivava dopo fosse necessariamente meno creativo, ma perché non partiva più da uno spazio vuoto. Esisteva già un precedente autorevole rispetto al quale ci si poteva conformare, contro il quale si poteva reagire o dal quale si poteva deviare.

Prima, una spilla da balia infilata in un lobo poteva essere un’intuizione. Dopo, diventa un riferimento, una citazione, una replica.

L’uscita di Anarchy in the U.K., per chi apparteneva alla cerchia ristretta della primissima ora, veniva percepita contemporaneamente come una vittoria e come una perdita.

Naturalmente era una vittoria. Finalmente il mondo doveva accorgersi di loro. Quella piccola comunità di ragazzi che potevano essere liquidati come eccentrici, teppisti, incompetenti o provocatori aveva prodotto qualcosa che una delle maggiori case discografiche britanniche considerava abbastanza importante da registrare, stampare, distribuire e vendere. Ma era proprio questa conquista a contenere l’accusa di sell-out, di avere ceduto al sistema, di aver (s)venduto la propria originalità.

Fino a quel momento le regole che contavano erano state soprattutto quelle che il gruppo e la sua scena stavano cercando di creare o distruggere insieme. Adesso entravano in gioco altre istituzioni, altri ruoli, altre procedure. Il gruppo poteva rispettare quelle regole o infrangerle. I Sex Pistols avrebbero dimostrato per qualche mese ancora una capacità quasi prodigiosa di infrangere le norme imposte dall’esterno. Ma contemporaneamente cominciavano a consolidarsi regole dall’interno: l’aggressività sonora e dei testi diventava quasi d’obbligo, la violenza ai concerti una prassi attesa, l’abbigliamento riconoscibile e quindi prevedibile. Un po’ come negli anni precedenti la chitarra degli Who, che a fine concerto doveva essere distrutta, sennò mancava un pezzo di esibizione, la chiusura necessaria. La trasgressione stessa cominciava, paradossalmente, a produrre convenzioni.

Dopo lo scioglimento, seguito al concerto al Winterland del 1978, i due possibili modi di confrontarsi con quel nuovo sistema di norme e aspettative diventano quasi emblematici. Da una parte John Lydon, con i PiL, avrebbe continuato a cercare la rottura, almeno fino alle sperimentazioni di metà anni Ottanta di Album/Compact Disc/Cassette: basta ascoltare Theme, la prima traccia di First Issue, del 1978, che è lontana anni luce da qualsiasi cosa avessero partorito i Sex Pistols. Dall’altra parte, ciò che rimaneva dei Pistols, ossia Jones, Cook e, ancora per poco, Sid Vicious, invece, avrebbe progressivamente preso la strada della replica, fino all’autorappresentazione volutamente grottesca di The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, dove la band, letteralmente, recitava se stessa.

Ecco cosa succede il 26 novembre 1976: cambiarono le regole del gioco. Da un lato il punk riceveva la sua lettera di noblesse ed entrava di prepotenza nell’immaginario collettivo e nella storia della musica popolare. Dall’altro, il prezzo di quell’apertura era che la sua natura aleatoria, improvvisata, caleidoscopica e indeterminata cominciava ad assumere forma e contorni. Ciò che era stato fluido cominciava a cristallizzarsi in strutture e ruoli; ciò che era stato possibilità cominciava a diventare norma. L’anarchia, diventata Anarchy, cominciava a disegnare la propria ortodossia.

Il punk era finalmente di tutti. Il punk era morto. Viva il punk.