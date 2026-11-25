Nel terzo trimestre del 2026 il settore terziario bergamasco prosegue la crescita del fatturato: nei servizi l’incremento su base annua risulta pari al +2,7%, in lieve rallentamento rispetto al trimestre precedente, mentre nel commercio al dettaglio la crescita raggiunge il +3,4%, in accelerazione rispetto al +2% della precedente rilevazione. Restano significativi gli incrementi dei prezzi di vendita, che impongono cautela nel tradurre la crescita del fatturato nominale in una dinamica analoga dei volumi e alimentano preoccupazioni per le possibili conseguenze sui consumi. Sul fronte dell’occupazione emergono segnali contrastanti, con un saldo ancora positivo nei servizi e una lieve flessione nel commercio. Le aspettative degli imprenditori confermano un quadro di prudenza: nei servizi prevalgono moderatamente le previsioni favorevoli, mentre nel commercio permane un clima di pessimismo, nonostante qualche segnale di miglioramento.

Le imprese dei servizi con almeno 3 addetti registrano un incremento del fatturato del +2,7% su base annua, proseguendo la prolungata fase di crescita. La variazione congiunturale, ossia calcolata rispetto al trimestre precedente, al netto degli effetti stagionali risulta pari al +0,7%, dopo tre trimestri consecutivi al +0,8%: il dato segnala una sostanziale continuità dell’espansione. Il numero indice raggiunge così quota 140,9 (2015=100), consentendo di stimare la variazione complessiva del 2026 in una forbice compresa tra il +2,6%, in caso di un moderato calo nell’ultimo trimestre dell’anno, e il +2,9%, se la crescita dovesse invece proseguire alla velocità attuale. Il 2026 dovrebbe quindi registrare un’accelerazione rispetto al 2025 e un possibile riallineamento ai ritmi di crescita della Lombardia, per la quale si prospettano incrementi analoghi, interrompendo così l’ampliamento del divario nei livelli di fatturato che ha caratterizzato gli ultimi anni.

La velocità di crescita dei prezzi risulta ancora elevata, pur mostrando un lieve rallentamento: i listini delle imprese aumentano del +1,8% congiunturale contro il +2% del secondo trimestre. Si tratta del terzo incremento trimestrale consecutivo superiore al punto e mezzo percentuale, una dinamica che segnala il persistere di pressioni sui prezzi di vendita e può contribuire a spiegare una parte della crescita del fatturato in valore.

Per quanto riguarda l’occupazione, il saldo del numero di addetti tra inizio e fine trimestre risulta lievemente positivo (+0,2%), dopo la significativa espansione del secondo trimestre (+2,4%). Al netto delle oscillazioni trimestrali, dovute anche a effetti stagionali, il dato conferma la prosecuzione della fase positiva in corso negli ultimi quattro anni.

Le aspettative degli imprenditori dei servizi restano orientate positivamente: il saldo tra previsioni di aumento e diminuzione del fatturato per il prossimo trimestre è pari a +2 punti, mentre quello sull’occupazione si attesta a +7 punti. Si tratta di valori che indicano una prevalenza contenuta delle valutazioni favorevoli e che, soprattutto per il volume d’affari, suggeriscono un atteggiamento prudente nonostante la crescita registrata a consuntivo; oltre il 60% delle imprese, d’altronde, dichiara una previsione di stabilità del fatturato, percentuale che sfiora l’80% per l’occupazione. Le aspettative per il quarto trimestre risultano più ottimiste nelle attività di alloggio e ristorazione, uno dei sottosettori che ha maggiormente contribuito alla crescita del fatturato provinciale nel 2026, probabilmente anche grazie al buon andamento dei flussi turistici.

Nel commercio al dettaglio le imprese con almeno 3 addetti evidenziano un incremento tendenziale del fatturato pari al +3,4%, la crescita più marcata registrata nell’ultimo anno. Più stabile la dinamica che risulta dalla successione delle variazioni congiunturali: il dato del terzo trimestre si attesta al +0,6% dopo il +0,7% del secondo trimestre, consentendo al numero indice di raggiungere quota 120,4 (2015=100). In base a tali risultati, è possibile stimare un incremento complessivo dell’anno tra il +2,2% e il +2,5%, a seconda dell’andamento del quarto trimestre. Si tratterebbe di una crescita inferiore se confrontata a quella dei servizi, ma in ripresa rispetto all’ultimo biennio e superiore alla stima effettuata per la Lombardia.

Anche nel commercio al dettaglio i prezzi continuano a crescere (+1,7% su base trimestrale): la successione delle variazioni congiunturali mostra oscillazioni marcate, dovute anche agli effetti stagionali che caratterizzano il comparto (saldi, promozioni, picchi durante i periodi di maggiori vendite come quello natalizio), ma le variazioni registrate nel 2026 risultano sistematicamente superiori a quelle evidenziate negli analoghi trimestri del 2025, confermando un’intensificazione delle pressioni sui prezzi di vendita. Tale dinamica può spiegare una parte dell’aumento del fatturato nominale, ma rischia, se prolungata, di determinare una contrazione della domanda e un calo delle quantità vendute.

Continua il miglioramento dei giudizi sugli ordini ai fornitori, con un saldo tra indicazioni di aumento e diminuzione di -2,5 punti, dopo il -6,7 del secondo trimestre e il -9 del primo: è il valore meno negativo dalla fine del 2024 e segnala un possibile recupero degli acquisti programmati dalle imprese. Restano stabili le valutazioni sulle giacenze di magazzino, con un saldo tra indicazioni di eccedenza e scarsità pari a +5,9 punti.

Sul fronte dell’occupazione il numero degli addetti registra una variazione del -0,6% tra inizio e fine trimestre, dopo il +0,8% del periodo precedente. I dati degli ultimi trimestri registrano una prevalenza di segni negativi, suggerendo l’esaurimento della fase espansiva post-Covid che aveva caratterizzato il comparto fino al terzo trimestre 2025.

Nel commercio al dettaglio le aspettative relative al fatturato restano in area negativa, sebbene in lieve miglioramento con un saldo tra previsioni di aumento e diminuzione pari a -5 punti. Dinamica simile si registra per gli ordini ai fornitori, sebbene il saldo si confermi maggiormente negativo (-12 punti). Tornano invece in area positiva, dopo alcuni trimestri, le aspettative sull’occupazione (+2 punti). Il clima di fiducia degli imprenditori rimane quindi caratterizzato da un pessimismo di fondo, nonostante qualche segnale di miglioramento dovuto probabilmente ai buoni risultati del terzo trimestre. Le prospettive del settore restano condizionate dall’evoluzione dei consumi, che hanno fin qui tenuto nonostante le pressioni sui prezzi, ma che potrebbero indebolirsi qualora tali tensioni inflattive persistessero, compromettendo il recupero del potere d’acquisto delle famiglie e alimentando atteggiamenti di maggiore prudenza negli acquisti.