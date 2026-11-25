Dopo un avvio di stagione non semplice, il Rugby Bergamo 1950 innesta nel proprio roster un altro rinforzo di qualità: Octavio Berarducci, talento classe 2005 di doppia nazionalità argentina e italiana, originario della regione del Tucuman. Mediano d’apertura, con ottime doti da calciatore con elevate percentuali ai pali, è un giocatore con visione di gioco e distribuzione dalla prima linea d’attacco e capacità di giocare da estremo come copertura difensiva. Berarducci arriva dal Tucuman Rugby Club argentino dove, nelle prime 11 giornate, stava viaggiando a 124 punti, tre mete e il 75% di efficienza realizzativa tra i pali.

“Come ho già detto in altre occasioni, sul mercato cerchiamo solo innesti di qualità e per questo ci prendiamo tutto il tempo necessario per valutare con attenzione ogni giocatore. Abbiamo seguito Octavio per diverso tempo: ci ha colpito fin dalla prima partita che abbiamo analizzato” è l’analisi dell’head coach giallorosso, Roberto Schipani.

Alle qualità tecniche unisce concretezza e affidabilità nelle diverse fasi del gioco, due aspetti che abbiamo apprezzato particolarmente, anche in considerazione della sua giovane età. Il suo ruolo principale è quello di mediano d’apertura, ma sa giocare anche in altre posizioni”.

“La sua versatilità, unita a quella dei giocatori che abbiamo già in rosa, ci darà più opzioni nella scelta della formazione. Potremo alternare i giocatori in più ruoli e gestire meglio il minutaggio di chi finora ha giocato di più, mantenendo alto il livello della squadra. Siamo felici di accogliere Octavio nella famiglia del Rugby Bergamo e non vediamo l’ora di scrivere tutti insieme una nuova pagina del rugby bergamasco”.