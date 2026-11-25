Nuovo arrivo|
Il Rugby Bergamo rafforza ancora la squadra, ecco il mediano italo-argentino Berarducci
Il ventunenne rinforza la squadra di coach Schipani: “Lo seguivamo da tempo, ha grandi qualità”
Dopo un avvio di stagione non semplice, il Rugby Bergamo 1950 innesta nel proprio roster un altro rinforzo di qualità: Octavio Berarducci, talento classe 2005 di doppia nazionalità argentina e italiana, originario della regione del Tucuman. Mediano d’apertura, con ottime doti da calciatore con elevate percentuali ai pali, è un giocatore con visione di gioco e distribuzione dalla prima linea d’attacco e capacità di giocare da estremo come copertura difensiva. Berarducci arriva dal Tucuman Rugby Club argentino dove, nelle prime 11 giornate, stava viaggiando a 124 punti, tre mete e il 75% di efficienza realizzativa tra i pali.
“Come ho già detto in altre occasioni, sul mercato cerchiamo solo innesti di qualità e per questo ci prendiamo tutto il tempo necessario per valutare con attenzione ogni giocatore. Abbiamo seguito Octavio per diverso tempo: ci ha colpito fin dalla prima partita che abbiamo analizzato” è l’analisi dell’head coach giallorosso, Roberto Schipani.
Alle qualità tecniche unisce concretezza e affidabilità nelle diverse fasi del gioco, due aspetti che abbiamo apprezzato particolarmente, anche in considerazione della sua giovane età. Il suo ruolo principale è quello di mediano d’apertura, ma sa giocare anche in altre posizioni”.
“La sua versatilità, unita a quella dei giocatori che abbiamo già in rosa, ci darà più opzioni nella scelta della formazione. Potremo alternare i giocatori in più ruoli e gestire meglio il minutaggio di chi finora ha giocato di più, mantenendo alto il livello della squadra. Siamo felici di accogliere Octavio nella famiglia del Rugby Bergamo e non vediamo l’ora di scrivere tutti insieme una nuova pagina del rugby bergamasco”.
Si tratta del secondo innesto nelle ultime settimane, dopo il ritorno di Efisio Cocca che ha già fatto anche il suo secondo esordio.