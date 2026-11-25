Hai appena pranzato eppure poco dopo senti di nuovo il bisogno di mangiare. Non è necessariamente golosità o mancanza di volontà. La ricerca scientifica ha scoperto un legame sorprendente tra le oscillazioni della glicemia e il ritorno della fame. E bastano alcuni cambiamenti per modificare la risposta dell’organismo

Sono le tre del pomeriggio. Hai pranzato da un paio d’ore, magari con un bel piatto di pasta, un panino o un’insalata accompagnata da qualche fetta di pane. Ti sei alzato da tavola sazio, convinto di aver mangiato abbastanza. Eppure adesso hai di nuovo fame.

Non una fame leggera, di quelle che si possono tranquillamente ignorare. Una voglia precisa di qualcosa da mettere sotto i denti, possibilmente dolce. Un biscotto, un pezzo di cioccolato, qualche cracker, magari un caffè zuccherato per ritrovare un po’ di energia.

E insieme alla fame, spesso, arriva anche la sonnolenza. La concentrazione diminuisce, gli occhi si fanno pesanti e viene spontaneo pensare che sarebbe meglio concedersi cinque minuti di riposo.

Ma come è possibile avere nuovamente fame dopo aver mangiato soltanto due ore prima?

La risposta non si trova necessariamente nella quantità del cibo. Qualche volta bisogna cercarla proprio in quello che abbiamo appena mangiato e, soprattutto, in ciò che è successo nel nostro organismo nelle ore successive.

Quando consumiamo un pasto ricco di carboidrati, soprattutto se rapidamente digeribili, una parte del glucosio viene assorbita e raggiunge il sangue. La glicemia aumenta e il pancreas risponde producendo insulina, l’ormone che favorisce l’utilizzo e l’immagazzinamento del glucosio. È un meccanismo fisiologico, indispensabile per la nostra sopravvivenza.

Il problema nasce quando il pasto provoca un aumento rapido della glicemia, seguito da una discesa altrettanto marcata. Non significa necessariamente andare incontro a una vera ipoglicemia, ma quella variazione può influenzare la percezione della fame e il desiderio di mangiare ancora.

Nel 2021 la prestigiosa rivista Nature Metabolism ha pubblicato uno studio condotto su 1.070 persone, utilizzando sistemi di monitoraggio continuo della glicemia. I ricercatori hanno osservato che le diminuzioni della glicemia nelle due-tre ore successive al pasto erano associate a una maggiore sensazione di fame, a un intervallo più breve prima del pasto successivo e a una maggiore assunzione di calorie nel corso della giornata (Wyatt P. et al., 2021, “Postprandial Glycaemic Dips Predict Appetite and Energy Intake in Healthy Individuals”, Nature Metabolism, 3, 523–529).

La parte più sorprendente è che non era tanto il picco iniziale della glicemia a prevedere il ritorno della fame, quanto la discesa successiva. In altre parole, non conta soltanto quanto aumenta lo zucchero nel sangue dopo aver mangiato. Conta anche come si comporta nelle ore successive.

La colazione che ti fa venire fame a metà mattina

Pensiamo a una delle colazioni più diffuse: cappuccino zuccherato, brioche oppure biscotti. È una colazione piacevole, veloce, spesso consumata in piedi al bar prima di andare al lavoro. Ma dal punto di vista nutrizionale può essere sbilanciata verso zuccheri e farine raffinate, con poche proteine e poche fibre. Il risultato, per alcune persone, è una sazietà di breve durata. Dopo un paio d’ore compare il desiderio di mangiare ancora. E allora arriva il secondo caffè, accompagnato magari da un altro biscotto. Poi lo spuntino di metà mattina e, poco dopo, il pranzo.

Non è difficile ritrovarsi a mangiare continuamente, pur avendo la sensazione di non consumare grandi quantità di cibo. La soluzione non è necessariamente mangiare meno. È cambiare la composizione del pasto, affinché l’energia venga resa disponibile in modo più graduale e la sazietà duri più a lungo.

Una colazione con yogurt bianco naturale, frutta fresca, noci e semi, oppure uova accompagnate da una fonte di carboidrati ricca di fibre, offre un equilibrio diverso rispetto a una brioche consumata da sola. Questo non significa che tutti debbano fare la stessa colazione, ma evitare che il primo pasto della giornata sia costituito quasi esclusivamente da zuccheri e carboidrati rapidamente digeribili.

C’è però un dettaglio che molte persone ignorano: non conta soltanto che cosa mangiamo, ma anche in quale ordine.

Due persone possono consumare esattamente lo stesso pasto e ottenere risposte glicemiche differenti semplicemente modificando la sequenza degli alimenti. Nel 2014 tre ricercatori giapponesi hanno pubblicato uno studio su persone con diabete di tipo 2, dimostrando che consumare le verdure prima dei carboidrati riduceva le escursioni della glicemia dopo il pasto (Imai S., Fukui M., Kajiyama S., 2014, “Effect of Eating Vegetables Before Carbohydrates on Glucose Excursions in Patients with Type 2 Diabetes”, Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 54(1), 7–11). Il risultato è interessante soprattutto per la sua semplicità, perché non si tratta di rinunciare necessariamente alla pasta o al riso, ma di iniziare il pasto con una porzione di verdure, proseguire con una fonte proteica e consumare i carboidrati successivamente o insieme agli altri alimenti.

Le fibre contribuiscono a rallentare la digestione e l’assorbimento dei carboidrati, mentre proteine e grassi presenti nel pasto modificano la risposta metabolica complessiva. Naturalmente l’effetto varia da persona a persona e gli studi sull’ordine degli alimenti non dimostrano automaticamente che questa strategia riduca la fame in tutti, ma offrono un’indicazione pratica molto interessante, perché per migliorare la risposta a un pasto, non serve cambiare gli alimenti, ma basta cambiare l’ordine in cui vengono consumati.

Il piatto di pasta non è il nemico, ma da solo racconta una storia diversa. Infatti, un piatto abbondante di pasta con poco condimento, consumato velocemente durante la pausa pranzo, non produce necessariamente la stessa risposta di una porzione più equilibrata accompagnata da verdure, proteine e grassi di buona qualità.

Un pranzo a base di riso con zucchine, ceci e olio extravergine d’oliva ad esempio offre carboidrati, fibre, proteine vegetali e grassi. Anche un secondo di pesce accompagnato da verdure e patate rappresenta una combinazione equilibrata. Il problema quindi non è demonizzare i carboidrati, ma evitare che diventino l’unico elemento importante del pasto. Ma soprattutto bisogna distinguere la fame vera dalla voglia di mangiare.

La fame fisiologica aumenta gradualmente e può essere soddisfatta da alimenti differenti. La voglia improvvisa di qualcosa di dolce, invece, può essere influenzata da abitudini, stress, sonno insufficiente, gratificazione emotiva e oscillazioni metaboliche. Ecco perché non ogni desiderio di cioccolato è provocato dalla glicemia, ma non è nemmeno corretto attribuire ogni attacco di fame alla mancanza di volontà.

Dopo pranzo meglio una passeggiata che il divano

Un’altra scoperta riguarda quello che facciamo subito dopo aver mangiato. La tradizione suggerisce spesso di riposare dopo pranzo, soprattutto quando il pasto è stato abbondante. Eppure, dal punto di vista metabolico, una breve passeggiata può rappresentare una scelta molto più interessante.

Nel 2023 la rivista Sports Medicine ha pubblicato una revisione sistematica con meta-analisi che ha confrontato gli effetti dell’attività fisica svolta prima e dopo i pasti sulla glicemia. Analizzando otto studi clinici randomizzati, i ricercatori hanno osservato che il movimento dopo il pasto era più efficace nel ridurre le escursioni glicemiche rispetto all’attività svolta prima del pasto o all’inattività. Il beneficio risultava maggiore quando il movimento iniziava a breve distanza dalla fine del pasto (Engeroff T., Groneberg D.A., Wilke J., 2023, “After Dinner Rest a While, After Supper Walk a Mile? A Systematic Review with Meta-analysis on the Acute Postprandial Glycemic Response to Exercise Before and After Meal Ingestion in Healthy Subjects and Patients with Impaired Glucose Tolerance”, Sports Medicine, 53, 849–869). E non occorre andare in palestra o affrontare un allenamento impegnativo: anche una camminata tranquilla di dieci-quindici minuti dopo pranzo rappresenta un’abitudine utile da sperimentare. Perché? Il motivo è semplice: mentre camminiamo, i muscoli utilizzano glucosio per produrre energia, contribuendo così in modo naturale alla regolazione della glicemia. In pratica, dopo aver mangiato, il corpo non ha bisogno soltanto di digerire, ma anche utilizzare ciò che ha appena ricevuto.

La Medicina Cinese: quando il cibo non si trasforma in energia

Nella Medicina Cinese esiste un concetto che sembra descrivere molto bene l’esperienza di chi, dopo aver mangiato, si sente improvvisamente stanco.

Il sistema Milza-Stomaco governa, secondo il modello tradizionale, la trasformazione e il trasporto degli alimenti, affinché il nutrimento possa diventare energia disponibile per l’organismo. Quando questa funzione è indebolita, possono comparire sonnolenza dopo i pasti, difficoltà di concentrazione, pesantezza, gonfiore e desiderio frequente di alimenti dolci.

La Medicina Cinese distingue naturalmente queste manifestazioni dai meccanismi della glicemia e dell’insulina, e offre una lettura complementare interessante. Nella dietetica cinese vengono valorizzati pasti regolari, alimenti ben preparati, una masticazione accurata e l’abitudine di non sovraccaricare continuamente l’apparato digerente.

E se il problema fosse che mangiamo senza ascoltare la fame?

C’è infine un’abitudine che merita attenzione: mangiare continuamente, senza lasciare il tempo di riconoscere i segnali del corpo. Colazione, spuntino, pranzo, caffè con biscotto, merenda, aperitivo, cena e magari qualcosa davanti alla televisione. Una successione di piccoli pasti che, in alcune persone, non risponde a una reale necessità energetica ma a consuetudini, noia, stress e ricerca di gratificazione.

Non esiste una regola che imponga a tutti tre pasti o cinque pasti al giorno (alla larga dalla dieta mediterranea, tra le cause principali di tutti i problemi di diabete e sovrappeso degli ultimi 30 anni). Numero e distribuzione devono adattarsi alle esigenze individuali. Ma imparare a distinguere la fame fisica dall’abitudine di mangiare rappresenta già un cambiamento significativo.

Perché la sazietà non dipende soltanto da quanto riempiamo lo stomaco, ma anche da come il corpo utilizza ciò che mangiamo.

La salute non è qualcosa da inseguire quando si perde.

È qualcosa da coltivare ogni giorno

Giorgio Barbieri

Naturopata Epigenetista

Studio Buona Vita – Salute Integrata, Epigenetica e Medicina Cinese