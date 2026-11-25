Il direttore dell’Istituto, si è classificato al 165° posto a livello mondiale e al secondo posto in Italia

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS è presente nella classifica 2026 Best Scientists in the World di Research.com. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto, si è classificato al 165° posto a livello mondiale e al secondo posto in Italia nella corrispondente classifica 2026 dei migliori scienziati italiani.

Questo riconoscimento sottolinea la visibilità internazionale della ricerca condotta dall’Istituto, in particolare nei campi della nefrologia, del trapianto di rene e delle discipline biomediche correlate. Evidenzia inoltre il ruolo degli enti di ricerca medica indipendenti nel promuovere la conoscenza scientifica e nell’affrontare le sfide legate alla cura dei pazienti.

L’attività scientifica del Professor Giuseppe Remuzzi si concentra sui meccanismi alla base della progressione delle malattie renali, sulle strategie per prevenire l’insufficienza renale, sulle risposte immunitarie al trapianto di organi e sulle potenzialità di rigenerazione del rene.

Medico e nefrologo, Remuzzi dirige l’Istituto Mario Negri dal luglio 2018. Il suo lungo percorso all’interno dell’Istituto comprende il coordinamento delle attività di ricerca nelle sedi di Bergamo e del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” di Ranica.

La sua posizione nella classifica 2026 conferisce visibilità internazionale a un ambito di ricerca che da diversi decenni rappresenta uno dei pilastri dello sviluppo scientifico dell’Istituto.

Per ulteriori informazioni sui ricercatori affiliati e sulle loro pubblicazioni scientifiche, è possibile consultare il profilo dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri su Research.com.

Research.com è una piattaforma che pubblica informazioni e classifiche relative a scienziati, istituti di ricerca e università nei principali ambiti disciplinari. La classifica Best Scientists in the World si propone di individuare ricercatori con una significativa produzione scientifica e un rilevante impatto in termini di citazioni.

L’edizione 2026, la quinta della serie, si basa principalmente su dati bibliometrici provenienti da OpenAlex e CrossRef, integrati con altre fonti di dati sulla ricerca.

La classifica si fonda principalmente sull’H-index, un indicatore che combina la produttività scientifica e l’impatto delle pubblicazioni, misurato attraverso le citazioni ricevute. Un H-index più elevato indica che un ricercatore ha pubblicato un maggior numero di lavori scientifici, ciascuno dei quali ha ricevuto un numero significativo di citazioni.

L’inclusione di Remuzzi nella classifica assume un significato particolare per l’Istituto Mario Negri, la cui storia nella ricerca sulle malattie renali è strettamente legata all’integrazione tra medicina clinica e ricerca sperimentale.

L’attività scientifica che trova riconoscimento nella presenza di Remuzzi in classifica si inserisce in un più ampio programma di ricerca che comprende studi di laboratorio, sperimentazioni cliniche, epidemiologia e sanità pubblica.