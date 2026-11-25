Bergamo. La lotta alla mafia non riguarda soltanto chi indossa una divisa o lavora nei tribunali, ma chiama in causa ogni cittadino. È questo il messaggio che Fiammetta Borsellino ha portato mercoledì 25 novembre al Liceo tecnologico P. Paleocapa, incontrando studentesse e studenti nell’ambito del Progetto Legalità 2026/2027. All’incontro erano presenti la dirigente scolastica Annalisa Bonazzi, l’assessora comunale Marzia Marchesi, il vice questore aggiunto Giovanni Franco, il referente provinciale di Libera Bergamo Gerardo Melchionda e Daniela D’Adamo dell’Università degli Studi di Bergamo.