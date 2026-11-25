L'incontro|
Fiammetta Borsellino al Paleocapa: “Le mafie si nutrono di ignoranza e indifferenza”
La figlia dello storico magistrato Paolo in dialogo con gli studenti bergamaschi: l’invito a non restare indifferenti e a contribuire, attraverso lo studio e l’impegno quotidiano, per la costruzione di una società libera dalle mafie
Bergamo. La lotta alla mafia non riguarda soltanto chi indossa una divisa o lavora nei tribunali, ma chiama in causa ogni cittadino. È questo il messaggio che Fiammetta Borsellino ha portato mercoledì 25 novembre al Liceo tecnologico P. Paleocapa, incontrando studentesse e studenti nell’ambito del Progetto Legalità 2026/2027. All’incontro erano presenti la dirigente scolastica Annalisa Bonazzi, l’assessora comunale Marzia Marchesi, il vice questore aggiunto Giovanni Franco, il referente provinciale di Libera Bergamo Gerardo Melchionda e Daniela D’Adamo dell’Università degli Studi di Bergamo.
Al centro della mattinata i valori della giustizia, della legalità e del diritto alla verità. “È importante condividere questi valori con i giovani affinché ognuno sia portato a fare la propria parte, come diceva Giovanni Falcone, costi quel che costi”, sottolina Borsellino. Un impegno che parte dalla scuola e dalla formazione. “Parlare di tutto questo nelle scuole è importante per credere che si può fare qualcosa, che ognuno di noi può lasciare veramente un’impronta e un contributo per la costruzione di una società migliore”, conclude.