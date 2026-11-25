Sofia Goggia insieme a Brignone | Foto Getty

Federica Brignone annuncia il ritiro dall’attività agonistica. La pluricampionessa valdostana a 36 anni ha deciso di concludere la propria avventura sulle piste, dopo aver rimesso gli sci per un paio di giorni a seguito dell’ultima operazione di agosto

“Dopo due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa troppo male” ha detto in un videomessaggio diffuso dai canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali, “ho deciso di la mia carriera da atleta e non gareggire più, anche se è una decisione molto difficile”.

Brignone ha anche detto che sogna un giorno di “riaprire una volta il cancelletto per salutare questo mondo che amo”. Un’ultima gara d’addio per un’atleta che ha scritto la storia dello sci italiano, vincendo i due ori olimpici a Milano Cortina 2026 che l’hanno definitvamente consacrata, oltre ai due mondiali e le due coppe del mondo (più cinque coppe di specialità).

Ad agosto era stata operata per rimuovere la placca e le viti inserite dopo il grave infortunio in Val di Fatta dell’aprile 2025, quando ha rimediato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Soltanto lunedì Brignone era tornata in pista insieme al fratello Davide Brignone e al fidato skiman Mauro Sbardelotto, con gli sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero. “A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta”, aveva commentato Federica alla fine della mattinata.

La Fisi in quell’occasione aveva parlato di “un primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo sin dall’infortunio rimediato nell’aprile 2025”.