Bergamo. Prendersi cura della propria salute significa imparare ad ascoltare il proprio corpo, conoscere i cambiamenti che accompagnano le diverse fasi della vita e non trascurare la prevenzione. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Donna 360° – Prendersi cura di sé in ogni fase della vita”, il progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana, nell’ambito dell’ampio programma Officine della Salute. L’iniziativa si svilupperà nell’arco di 12 mesi, a partire dal 27 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare le donne sull’importanza della prevenzione e della cura di sé, offrendo loro occasioni concrete per approfondire temi legati alla salute femminile.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno di Essity, azienda che, attraverso Croce Rossa Italiana nazionale, ha selezionato alcuni Comitati territoriali sui quali investire per sviluppare campagne dedicate alla salute e al benessere delle donne. Il programma prevede sette incontri informativi e una serata conclusiva con interventi di professionisti che risponderanno ai quesiti che gli verranno posti. Accanto agli appuntamenti di approfondimento sono previste anche iniziative concrete di prevenzione, tra cui giornate dedicate alle visite senologiche gratuite.

Si partirà dall’adolescenza, con un incontro dedicato alla conoscenza del proprio corpo, alla pubertà e al primo ciclo mestruale. Per poi passare a fertilità, benessere del pavimento pelvico, menopausa e prevenzione: un viaggio in tutte le fasi di vita di ogni donna. Il programma completo e le date degli incontri saranno disponibili visitando il sito www.cribergamo.it e attraverso i canali social dell’associazione.

Sono previste anche tre giornate dedicate alla prevenzione del tumore della mammella, con visite senologiche gratuite realizzate in collaborazione con l’associazione Amiche per mano. Tra le altre iniziative sono in programma una giornata dedicata ai test gratuiti per HIV, epatite B e C e sifilide, nell’ambito del progetto Bergamo Fast Track City, e una giornata di prevenzione dell’osteoporosi. A concludere il percorso la serata “Celebrarsi”, pensata come un momento di condivisione attraverso testimonianze e storie di donne. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti alle donne interessate a partecipare.

L’invito è quello di cogliere questa opportunità per dedicare tempo alla propria salute, informarsi, confrontarsi con professionisti e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.