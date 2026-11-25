Bergamo. Dalla prototipazione avanzata all’intelligenza artificiale applicata all’industria, fino alla meccatronica di precisione e alle tecnologie utilizzate in astronomia. Sono alcune delle frontiere dell’innovazione esplorate da imprenditori e manager nel corso della nuova missione di Open Mind, il progetto promosso da Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area Centro. Il tour, che si è svolto lunedì 23 e martedì 24 novembre in Trentino-Alto Adige, ha portato i partecipanti alla scoperta della cosiddetta Vertical Valley, un ecosistema tecnologico e industriale che si sviluppa lungo l’asse del Brennero. Quattro le città interessate dal programma: Rovereto, Trento, Bressanone e Bolzano.

La prima tappa, al Polo della meccatronica di Rovereto, ha permesso di conoscere le attività di ProM Facility, struttura specializzata nella prototipazione avanzata, dalla stampa 3D al taglio laser. Al centro della visita il modello di condivisione delle infrastrutture tecnologiche, che consente alle imprese di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e ridurre i tempi di immissione sul mercato.

A Trento, alla Fondazione Bruno Kessler, il confronto si è concentrato sulle attività di ricerca nell’intelligenza artificiale, nella sensoristica e nella sicurezza informatica, con approfondimenti sulle applicazioni della visione artificiale nell’automazione industriale e del machine learning nella manutenzione predittiva. La prima giornata si è conclusa con un incontro con i fondatori di To The Peak, realtà che mette in contatto startup e investitori tra Italia, Germania, Austria e Svizzera.

A Bressanone gli imprenditori hanno visitato Covision Lab, realtà che riunisce aziende di diversi settori per condividere competenze e risorse nello sviluppo di applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale, e Durst Group, specializzata nei sistemi avanzati per la stampa digitale industriale.

Il viaggio è proseguito a Bolzano, al Noi Techpark, polo dell’innovazione altoatesino, dove sono stati approfonditi i modelli di collaborazione tra imprese e centri di ricerca e l’utilizzo di laboratori condivisi. Ultima tappa alla Microgate, azienda attiva nella meccatronica di precisione e nell’ottica adattiva applicata all’astronomia, impegnata nello sviluppo dello specchio adattivo M4 dell’Osservatorio europeo australe (ESO), progettato per correggere gli effetti delle turbolenze atmosferiche.

“Per un territorio a forte vocazione manifatturiera come quello bergamasco, confrontarsi con ecosistemi come la Vertical Valley significa cogliere opportunità concrete per affrontare le trasformazioni che stanno interessando il sistema industriale – sottolinea Paolo Piantoni, direttore generale di Confindustria Bergamo -. Intelligenza artificiale, automazione, sensoristica e nuove tecnologie non sono soltanto ambiti di ricerca, ma leve sempre più decisive per rafforzare la produttività, sviluppare nuovi prodotti, rendere più efficienti i processi e mantenere elevata la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali”. “Le esperienze incontrate in Trentino-Alto Adige hanno mostrato il valore di una collaborazione strutturata tra imprese, centri di ricerca e mondo dell’innovazione, un modello dal quale anche il nostro sistema produttivo può trarre spunti importanti”, aggiunge Piantoni.

“Possiamo prendere ispirazione non solo dai contesti internazionali – osserva Silvia Pagani, direttrice di Confindustria Varese -. La missione in Trentino-Alto Adige ci restituisce un messaggio importante: l’innovazione si alimenta attraverso la contaminazione di competenze, la condivisione di infrastrutture e la collaborazione tra manifattura, ricerca e startup”.

Nato nel 2024, il progetto Open Mind ha finora realizzato 16 viaggi, coinvolgendo complessivamente 483 imprenditori, imprenditrici e manager. Alle missioni, che abbinano visite aziendali e incontri con gli attori degli ecosistemi territoriali, si affiancano i Talk, appuntamenti bimestrali aperti a tutti e dedicati alle principali trasformazioni del mondo delle imprese.