Foto via Instagram FK Borac

Il club di Banja Luka è in grande crescita grazie all’impatto del tecnico Marinovic, che è stato giocatore ed era nella squadra che vinse a Foggia l’ultima edizione del torneo internazionale. La squadra di oggi ha due giovani promesse del calcio bosniaco e in stagione ha vinto tre quarti delle partite disputate

Diciotto partite vinte e già venticinque all’attivo in stagione, segnando più di due reti a partita e vincendo tutte le partite disputate in casa da luglio ad oggi, tranne per un pareggio del 7 luglio contro il Levski Sofia. Se parliamo di fiducia e slancio emotivo, il Borac arriva a sfidare l’Atalanta con l’entusiasmo di chi vuole scrivere una pagina di storia del proprio club nell’anno del centenario dalla fondazione. Se non è la partita più importante di sempre, poco ci manca. La presentazione in pompa magna del match (biglietti in vendita con lo slogan “sii parte della storia”) lo lascia intendere chiaramente. Perché mai da Banja Luka è passato un club così in alto nel ranking Uefa. Senza dimenticare che da quelle parti essere underdog è uno status che piace particolarmente: Bosnia-Italia è ancora fresca nella memoria di tutti i calciofili.

Il divario tecnico, naturalmente, è incalcolabile. Secondo i dati Transfermarkt, la rosa dell’Atalanta vale quasi quattrocentocinquanta milioni di euro, quella del Borac non arriva nemmeno alla decina. Non c’è neanche da tirare in ballo l’aspetto dell’esperienza europea, la caratura dei singoli, l’abitudine a certi palcoscenici. “Sulla carta”, si dice. Peccato che la carta non conti nulla: conta il campo. Non sarà l’inferno di Zenica, ma l’atmosfera al Gradski-Stadion non sarà certo delle più semplici, anche se è probabile che i quasi cinquecento bergamaschi si facciano sentire tanto quanto tutti gli altri ottomila. Tanti erano contro il KuPS, nella prima e unica vittoria della League Phase a fronte di due sconfitte con Panathinaikos e Mjällby.

Nella scorsa stagione il Borac ha vinto per la quarta volta il campionato bosniaco, guadagnandosi il diritto di accedere agli spareggi per le competizioni europee. Ha iniziato nei preliminari di Champions perdendo con il Levski Sofia, poi nel giro di tre turni contro Petrocub (Moldavia), ML Vitebsk (Bielorussia) e Vikingur (Islanda) ha vinto cinque partite e ne ha pareggiata una, prendendosi la seconda qualificazione alla Conference League in tre anni, dopo l’ottima campagna 2024/25 terminata soltanto agli ottavi di finale, cinquant’anni dopo aver raggiunto la stessa fase nella Coppa delle Coppe 1975/76.

Se guardiamo la bacheca, ci sono tre degli ultimi sei campionati bosniaci, più cinque titoli di seconda divisione, una coppa nazionale bosniaca e una di Jugoslavia. E poi c’è una Mitropa Cup, storico trofeo pre Uefa che negli ultimi anni era riservato alle squadre che vincevano le seconde divisioni dei campionati nell’area italiana e balcanica. Era il 1992: la competizione si giocò nel mese maggio, con tutte le partite che ebbero sede allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Proprio il Foggia di Zeman fu avversario del Borac in semifinale: i bosniaci – allora ancora jugoslavi – vinsero ai calci di rigore per effetto degli errori di Petrescu e Rambaudi e poi vinsero anche la finale contro il Bvsc Budapest.

Non scese in campo in nessuna delle due partite, ma di quel gruppo guidato in panchina dal macedone Zoran Smileski faceva parte anche Vinko Marinovic, ex difensore nativo di Vienna che in carriera ha giocato anche con la Stella Rossa e nel 1998 ha raccolto una presenza con la nazionale balcanica che si faceva chiamare Jugoslavia (ma era di fatto soltanto Serbia e Montenegro). Da allenatore è diventato uno dei tecnici più vincenti del calcio bosniaco, conquistando il campionato con tre club differenti. Su tutti, la doppietta proprio con il Borac nel 2024 e 2026, che ha seguito il trionfo dell’FK Sarajevo nel 2020 e quello con il Mostar nel 2016.

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In quest’ultimo caso tra i suoi giocatori c’era Nemanja Bilbija, figlio di Milorad Bilbija, pariruolo e compagno di Marinovic nella squadra che vinse la Mitropa nel 1992. oggi Nemanja è ancora l’attaccante del Mostar che guida la classifica della Premijer Liga con tre punti di vantaggio sul Borac, nonché capocannoniere del campionato. E a proposito di nomi noti passati da Banja Luka, non si può non menzionare Zeljko Buvac, vice di Klopp per vent’anni e dal 2020 direttore sportivo della Dinamo Mosca.

La sensazione è però che il futuro, parlando di talenti, sia ancora più radioso, perché in una rosa parecchio multinazionale con metà abbonante di stranieri (ma con parecchi balcanici) spiccano due giovani bosniaci che sono già nel giro della nazionale. Si tratta del portiere classe 2007 Mladen Jurkas, già titolare nella scorsa stagione e campione di Bosnia appena diciottenne da protagonista assoluto, e del classe 2009 attaccante Matej Deket, uno che a livello giovanile segnava più di un gol a partita e che nella scorsa annata a sedici anni ha segnato cinque reti in campionato. Quota che ha già superato quest’anno essendo già a sette (e diciassette anni compiuti ad ottobre).