I tecnici di HkStyle, azienda IT con sede a Presezzo, hanno allestito da zero rete, sicurezza, centralino e postazioni di una struttura sanitaria in apertura nella Capitale. Una corsa contro il tempo tra elettricisti, cantiere e installatori, con qualche pausa per Trastevere

Tre giorni, un furgone di scatoloni e una clinica che deve aprire. È la sfida che a fine ottobre ha portato a Roma tre tecnici di HkStyle CORP, società di servizi informatici con sede a Presezzo: Lorenzo Blandamura, Fabrizio Agostinelli e Stefano Biffi. Il cliente, una nuova clinica medica in fase di avvio, aveva bisogno di un’infrastruttura informatica completa e funzionante prima dell’apertura. E i tempi erano stretti.

Quando la squadra è arrivata, lunedì 27 ottobre nel pomeriggio, i locali erano ancora un cantiere: pavimenti protetti dal cartone, pareti fresche di pittura, decine di colli appena consegnati da aprire e smistare. Dentro c’era tutto quello che serve a una struttura sanitaria moderna: switch e access point, firewall, telefoni, archiviazione dati, armadio di rete.

Un lavoro preparato a Bergamo

La parte più delicata era già stata fatta prima di partire. Le postazioni di lavoro e gli apparati di rete sono stati configurati nel laboratorio HkStyle, etichettati uno per uno e già collegati al dominio aziendale in cloud su Microsoft Entra ID (l’ex Azure Active Directory), sotto la regia di Lorenzo Blandamura. In questo modo, una volta a Roma, si trattava “solo” di montare, collegare e verificare.

“Arrivare con le macchine già pronte è quello che fa la differenza in cantiere» spiega Blandamura [citazione da confermare]. «Quando hai elettricisti, impiantisti e arredatori che lavorano insieme a te negli stessi locali, non puoi permetterti di passare ore a installare software. Devi accendere e partire”.

Rete, sicurezza e telefonia

In due giornate piene la squadra ha allestito l’armadio di rete con gli switch Ruijie Networks, ha messo in sicurezza la connessione con un firewall NethSecurity di Nethesis e ha installato i telefoni del centralino in cloud NethVoice. La copertura Wi-Fi, sempre Ruijie, è stata progettata sia per gli spazi interni sia per le aree esterne. Per l’archiviazione dei dati e i backup è stato scelto un NAS Synology: un aspetto tutt’altro che secondario per una struttura che tratta dati sanitari, tra le informazioni più delicate che esistano.

Il coordinamento con le altre ditte presenti in cantiere è stato continuo: il cablaggio degli elettricisti, le scatole di derivazione esterne, i locali tecnici da completare. Giovedì 30 ottobre, in mattinata, l’armadio era chiuso e ordinato, con i cavi al loro posto e il logo HkStyle acceso sul pannello frontale.

Le serate romane

Non è stato solo lavoro. Sveglia all’alba con caffè al bancone alle 5.40, ma anche le serate a Trastevere, tra Piazza Trilussa e Santa Maria in Trastevere, e qualche tavolata di cucina romana: carbonara, supplì, carciofi alla giudia e cicoria ripassata. «Faticoso ma divertente» è il bilancio dei tre.