Fondazione della Comunità Bergamasca finanzia le iniziative di Consorzio Sociale Ribes, Cooperativa Ruah e Teatro Tascabile: dalle attività nei Café Sociali alla sperimentazione della prescrizione culturale, fino al teatro partecipato in Città Alta e sui Colli

Bergamo. La cultura come occasione di incontro, strumento di inclusione e risorsa per rafforzare i legami tra le persone. È questa la prospettiva del Bando Progetti delle Comunità 2026 di Fondazione della Comunità Bergamasca, nell’ambito del quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato tre progetti, assegnando contributi per un valore complessivo di 300 mila euro, al termine di un percorso di selezione articolato in due fasi.

Le iniziative selezionate sono “La Cultura dell’essere comunità”, promosso dal Consorzio Sociale Ribes; “IN3C – Intrecci di Cura, Cultura e Comunità”, della Cooperativa Impresa Sociale Ruah; e “Il mantello di Arlecchino. Trame di quartiere in Città Alta e Colli”, del Teatro Tascabile di Bergamo.

Tre esperienze differenti, accomunate dall’obiettivo di utilizzare i linguaggi artistici e culturali per rispondere a bisogni concreti: contrastare la solitudine, rendere più accessibili le opportunità culturali, favorire la partecipazione delle persone fragili e rafforzare le relazioni nei quartieri e nelle comunità.

Il cambiamento atteso riguarda sia le persone sia le organizzazioni: rendere possibile la partecipazione di chi incontra maggiori ostacoli, riconoscerne capacità e desideri e costruire collaborazioni continuative tra realtà culturali, servizi sociali, educativi e sanitari. È la prospettiva del welfare comunitario, in cui la leva culturale entra nei percorsi di promozione del benessere individuale e collettivo.

Il bando, sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma “Iniziative per le comunità”, si inserisce nel percorso di riflessione sul ruolo trasformativo della cultura che Fondazione ha avviato in occasione di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023” e che è proseguito con “Spazi aperti per una cultura accessibile”.

I tre progetti selezionati

Consorzio Sociale Ribes: “La Cultura dell’essere comunità” (70.000 euro)

Il progetto punta ad ampliare le opportunità di partecipazione culturale per anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità sociale, coinvolgendo anche caregiver e volontari anziani. Le attività, tra teatro, danza, incontri culturali, visite guidate e gruppi di lettura, interesseranno 14 Café Sociali e la rete dei circoli R-Esistenza di Acli Bergamo.

L’obiettivo è avvicinare le proposte culturali alle persone più fragili e, al tempo stesso, aprire i servizi alla comunità, coinvolgendo anche gli operatori sociali nella costruzione delle attività. Un percorso per favorire nuove occasioni di incontro e rendere la partecipazione culturale più accessibile e inclusiva. Le iniziative si svolgeranno negli Ambiti di Dalmine, Grumello del Monte, Val Seriana e Valle Imagna–Villa d’Almè.

Cooperativa Impresa Sociale Ruah: “In3c. Intrecci di Cura, Cultura e Comunità” (130.000 euro)

Il progetto intende costruire un collegamento stabile tra cultura, servizi sociali e sanità, sperimentando nuove modalità per rendere le esperienze culturali accessibili anche alle persone in condizioni di marginalità, sviluppato con la Cooperativa Biplano.

Tra le azioni più innovative è prevista una sperimentazione di prescrizione culturale con Asst Papa Giovanni XXIII, rivolta a 15 persone seguite dai servizi di salute mentale. Il progetto prevede inoltre una Cabina di Regia con Ats e le Asst del territorio, per sviluppare strumenti e modalità di collaborazione tra cultura, sociale e sanità.

La sperimentazione sarà un’occasione per definire e verificare modalità di orientamento e accompagnamento alle esperienze culturali, insieme ai servizi sanitari. La Fondazione partecipa a questo processo mettendo a disposizione competenze e relazioni per facilitare il dialogo tra i soggetti coinvolti e sostenere la costruzione di un modello condiviso, replicabile in altri territori. Sono previste 50 attività culturali, il coinvolgimento diretto di 350 persone in situazioni di marginalità, la formazione di 30 operatori e una partecipazione complessiva stimata di 2.500 persone.

Teatro Tascabile di Bergamo: “Il mantello di Arlecchino. Trame di quartiere in Città Alta e Colli ” (100.000 euro)

Il progetto interessa Città Alta e i Colli, un territorio segnato dalla pressione turistica, dal calo dei residenti e dalla progressiva riduzione delle occasioni di incontro. Attraverso il teatro partecipato e la valorizzazione del patrimonio architettonico, l’iniziativa, realizzata con Fondazione Architetti Bergamo, coinvolge abitanti, giovani e scuole per recuperare memorie, rafforzare il senso di appartenenza e immaginare insieme il futuro del quartiere. La collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà ecclesiali punta a ricostruire legami e favorire una partecipazione attiva alla vita della comunità.

Le dichiarazioni

Osvaldo Ranica, presidente Fondazione della Comunità Bergamasca: “Con questo bando vogliamo sostenere una cultura capace di generare benessere, partecipazione e nuove relazioni. I tre progetti selezionati interpretano questa visione in modi diversi, coinvolgendo persone e realtà del mondo culturale, sociale, educativo e sanitario. Come Fondazione, il nostro ruolo è soprattutto quello di attivare processi, favorire l’incontro tra competenze e accompagnare la nascita di nuove collaborazioni. Ci interessa sostenere esperienze che riconoscano le capacità delle persone e le rendano protagoniste, lasciando nei territori relazioni e alleanze capaci di durare nel tempo”.

Il Bando Progetti delle Comunità 2026 ha raccolto 16 idee progettuali nella prima fase, conclusa il 21 agosto. Dopo i colloqui di approfondimento, otto proposte sono state ammesse alla seconda fase. L’integrazione di alcune idee ha portato alla presentazione di sei progetti definitivi, tra i quali il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha selezionato le tre iniziative da sostenere, valorizzandone il carattere innovativo e la capacità di generare nuove opportunità e relazioni nelle comunità.

Fondazione della Comunità Bergamasca accompagnerà l’attuazione dei progetti attraverso un confronto continuativo con gli enti e un monitoraggio dei risultati, con particolare attenzione alle persone coinvolte, alla qualità della partecipazione e alle collaborazioni attivate. Un percorso che consentirà di affrontare eventuali criticità, valorizzare le esperienze più efficaci e individuare pratiche e modalità di lavoro capaci di proseguire nel tempo o essere replicate in altri contesti.