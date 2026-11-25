Tutti i progetti presentati sono stati finanziati, 12 dei quali riconosciuti di eccellenza con un contributo di 520 mila euro ciascuno. Confcommercio e Confesercenti Bergamo, soddisfatte per le risorse, criticano gli esiti della graduatoria: “Amaro in bocca”

Bergamo. Quasi 9 milioni di euro per sostenere il commercio di prossimità, riqualificare gli spazi urbani e rendere più attrattivi i centri cittadini. È quanto Regione Lombardia ha destinato ai 26 Distretti del Commercio della provincia di Bergamo nell’ambito della misura da 63 milioni di euro promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che finanzia complessivamente 180 distretti lombardi.

Con 8.930.180 euro, la Bergamasca è la terza provincia lombarda per entità delle risorse assegnate, alle spalle di Milano (14 milioni) e Brescia (8,97 milioni). Sono dodici i distretti bergamaschi che hanno ottenuto il riconoscimento di progetto di eccellenza, aggiudicandosi il contributo massimo di 520 mila euro ciascuno. La misura premia i progetti presentati dagli enti locali – Comuni, Comunità montane e Unioni di Comuni – in collaborazione con le associazioni di categoria. Le risorse finanzieranno interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree commerciali, la realizzazione di servizi comuni a beneficio di imprese e cittadini, le attività di coordinamento dei distretti e l’organizzazione di eventi e iniziative promozionali. Tra gli ambiti di intervento figura anche quello della sicurezza.

L’agevolazione regionale copre fino al 50% del costo complessivo dei progetti, che prevedono investimenti per almeno 300 mila euro. Il provvedimento contempla inoltre il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali, chiamate a destinare risorse proprie alle attività commerciali del territorio attraverso bandi da 50 o 100 mila euro. “Continuiamo a investire sul commercio – sottolinea l’assessore Guidesi – perché rappresenta una componente fondamentale della nostra economia e un presidio insostituibile per le comunità. I Distretti si stanno dimostrando uno strumento efficace, perché mettono nelle condizioni di lavorare insieme istituzioni, imprese e associazioni, trasformando le esigenze dei territori in progettualità e investimenti concreti”.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini: “Lo stanziamento di circa 9 milioni di euro per sostenere il commercio bergamasco è un risultato importante, soprattutto in un momento in cui tante attività devono fare i conti con costi crescenti e con le difficoltà di mantenere aperta la propria attività”. “I negozi di vicinato sono una risorsa preziosa, soprattutto nei piccoli Comuni, dove spesso rappresentano anche un punto di ritrovo e un servizio per le persone anziane – prosegue Malanchini -. Quando un’attività chiude, un paese perde qualcosa che va ben oltre una vetrina. Per questo è giusto aiutare i commercianti e sostenere i progetti che permettono di rendere più frequentati e attrattivi i nostri centri”.

Confcommercio e Confesercenti: “L’amaro in bocca per alcuni distretti”

Tutti e 26 i progetti presentati dalla provincia di Bergamo sono stati finanziati. Alle risorse regionali si aggiungeranno 1,9 milioni di euro che i distretti dovranno destinare, attraverso appositi bandi, agli investimenti delle singole imprese commerciali: 100 mila euro per ciascuno dei distretti riconosciuti di eccellenza e almeno 50 mila euro per quelli ordinari. “I fondi destinati ai Distretti del commercio puntano a rilanciare l’economia di prossimità – afferma Luciano Patelli, presidente di Confcommercio Bergamo -. Si tratta di un’opportunità fondamentale per rendere i territori più competitivi e attrattivi”.

“Si tratta di un investimento importante, che auspichiamo possa tradursi in efficaci interventi di rigenerazione urbana dei contesti in cui insistono le reti commerciali – dichiara Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo -. I dati del nostro Ufficio Economico, che evidenziano una contrazione del 5,9% degli esercizi di vicinato bergamaschi tra il 2022 e il 2026, confermano l’urgenza di queste politiche”.

Pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul finanziamento regionale, le due associazioni di categoria sollevano qualche perplessità sui criteri di valutazione e sugli esiti della graduatoria. “Nel complesso, in provincia di Bergamo si registra un sostanziale equilibrio tra progetti di eccellenza e ordinari – osservano i due presidenti . Resta, tuttavia, l’amaro in bocca per alcuni distretti classificati come ordinari: la qualità delle proposte e il grande lavoro svolto finora a sostegno del commercio di vicinato lasciavano presagire una valutazione diversa da parte di Regione Lombardia. Risultano premiate realtà distrettuali che da alcuni anni non esprimono una particolare operatività, mentre altre, che hanno fatto del Distretto un vero e proprio asset strategico per lo sviluppo del territorio, non hanno ottenuto il riconoscimento di eccellenza. Sarà nostra cura approfondire nel merito le risultanze delle singole valutazioni”.

Tutti i distretti bergamaschi finanziati

A ottenere il punteggio più alto tra i progetti bergamaschi è il distretto Castelli e Fontanili della Bassa, con Cologno al Serio come Comune capofila (194 punti), seguito da Insieme sul Serio, con capofila Alzano Lombardo (180), e dal distretto dell’area di Dalmine (178). Il Distretto urbano del commercio di Bergamo, quinto nella graduatoria provinciale con 170 punti, ottiene 520 mila euro a fronte di un investimento previsto di oltre 2,5 milioni.

I progetti di eccellenza – contributo di 520 mila euro ciascuno

– Cologno al Serio – Castelli e Fontanili della Bassa;

– Alzano Lombardo – Insieme sul Serio;

– Dalmine – Distretto 525;

– Seriate – Distretto urbano del commercio di Seriate;

– Bergamo – Distretto urbano del commercio di Bergamo;

– Caravaggio – Distretto urbano del commercio di Caravaggio;

– Clusone – Alta Val Seriana-Clusone;

– Chiuduno – Negotia;

– Sarnico – Distretto bergamasco dal Sebino all’Oglio;

– Trescore Balneario – Delle Torri;

– Valbondione – Distretto diffuso del commercio di Asta del Serio;

– Comunità montana Valle Imagna – InValleImagna: tradizione e qualità.

I progetti ordinari – contributo di 192.155,78 euro ciascuno

– Stezzano – Morus Alba;

– Treviglio – Distretto del commercio di Treviglio;

– Vertova – Distretto di Honio;

– Curno – Distretto dei Colli e del Brembo: commercio, turismo e servizi;

– Ponte San Pietro – Ville e Torri dell’Isola;

– Scanzorosciate – Le Vie del Serio;

– Martinengo – Borghi e Tradizioni della Bassa;

– Gandino – Distretto diffuso del commercio della Val Gandino;

– Antegnate – Distretto del commercio dell’area di Antegnate;

– San Pellegrino Terme – Fontium et Mercatorum;

– Lovere – Lake & Hills: distretto nella natura e nella storia dell’Alto Sebino;

– Zogno – La Porta della Valle Brembana: distretto del commercio fra storia e territorio;

– Solza – Distretto del commercio Adda Brembo;

– Bonate Sopra – Distretto diffuso del commercio Lexena.

A Seriate il progetto “Il Cuore della Città”

Tra i beneficiari del contributo massimo figura il Comune di Seriate con il progetto “Il Cuore della Città”, elaborato insieme a Confcommercio Bergamo, Confesercenti Bergamo e all’Ente di formazione professionale Sacra Famiglia di Seriate. L’amministrazione comunale metterà inoltre a disposizione altri 100 mila euro attraverso un bando destinato alle imprese. “È una notizia che ci fa davvero piacere, perché dietro questo risultato c’è un lavoro di squadra che abbiamo iniziato fin dai primi mesi del nostro mandato – dichiara il sindaco Gabriele Cortesi -. Abbiamo sempre detto che i negozi di vicinato meritano attenzione, perché sono una parte importante della vita di Seriate. Vogliamo che questa presenza continui e che il centro cittadino sia sempre più frequentato”.