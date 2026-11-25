I finanziamenti|
Cinema, dalla Regione oltre 51 mila euro per cinque sale bergamasche: ecco i contributi
Dal Capitol di Bergamo all’Anteo SpazioCinema di Treviglio, le risorse per sostenere la programmazione e diversificare l’offerta culturale
Bergamo. Oltre 51 mila euro per sostenere le sale cinematografiche bergamasche, promuovere una programmazione diversificata e avvicinare nuovi spettatori al grande schermo. Sono cinque i progetti finanziati in provincia di Bergamo da Regione Lombardia, per uno stanziamento complessivo di 51.462 euro.
Quattro le realtà beneficiarie nel capoluogo, una a Treviglio. L’obiettivo della misura è valorizzare il ruolo delle sale cinematografiche non soltanto come luoghi di fruizione culturale, ma anche come spazi di socialità, incontro e aggregazione. Nel dettaglio, i contributi destinati alla Bergamasca sono così ripartiti: Capitol Multisala – Bergamo: 11.000 euro; Cult! Diffusione culturale – Bergamo: 10.825 euro; Cinema Conca Verde – Bergamo: 10.000 euro; Cineteatro Lottagono – Bergamo: 5.637 euro; Treviglio Anteo SpazioCinema – Treviglio: 14.000 euro.
A sottolineare l’importanza del provvedimento è il consigliere regionale di FdI Alberto Mazzoleni: “Credo sia particolarmente importante la scelta di sostenere una programmazione più diversificata, capace di dare spazio anche alle produzioni meno commerciali, al cinema d’autore e a opere che difficilmente trovano una distribuzione adeguata. Una sala cinematografica deve poter offrire al pubblico non soltanto ciò che è già conosciuto, ma anche la possibilità di scoprire, approfondire e confrontarsi”.
Tra gli aspetti evidenziati dal consigliere regionale anche il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e delle famiglie, con particolare attenzione alle nuove generazioni. “Il cinema è uno strumento straordinario per educare, stimolare la curiosità e creare comunità – prosegue Mazzoleni -. Il coinvolgimento di scuole, associazioni, giovani e famiglie è un aspetto che condivido particolarmente: significa rendere la cultura accessibile, costruire nuovi pubblici e offrire anche ai ragazzi occasioni di crescita attraverso il linguaggio cinematografico”. “Sostenere queste sale significa investire in presidi culturali che contribuiscono a rendere più vivaci e attrattivi i nostri territori. Regione Lombardia, con questa misura, accompagna chi ogni giorno lavora per mantenere il cinema una proposta culturale viva, capace di raggiungere anche chi normalmente resta lontano dalla sala”, conclude il consigliere.