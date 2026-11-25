Bergamo. Oltre 51 mila euro per sostenere le sale cinematografiche bergamasche, promuovere una programmazione diversificata e avvicinare nuovi spettatori al grande schermo. Sono cinque i progetti finanziati in provincia di Bergamo da Regione Lombardia, per uno stanziamento complessivo di 51.462 euro.

Quattro le realtà beneficiarie nel capoluogo, una a Treviglio. L’obiettivo della misura è valorizzare il ruolo delle sale cinematografiche non soltanto come luoghi di fruizione culturale, ma anche come spazi di socialità, incontro e aggregazione. Nel dettaglio, i contributi destinati alla Bergamasca sono così ripartiti: Capitol Multisala – Bergamo: 11.000 euro; Cult! Diffusione culturale – Bergamo: 10.825 euro; Cinema Conca Verde – Bergamo: 10.000 euro; Cineteatro Lottagono – Bergamo: 5.637 euro; Treviglio Anteo SpazioCinema – Treviglio: 14.000 euro.

A sottolineare l’importanza del provvedimento è il consigliere regionale di FdI Alberto Mazzoleni: “Credo sia particolarmente importante la scelta di sostenere una programmazione più diversificata, capace di dare spazio anche alle produzioni meno commerciali, al cinema d’autore e a opere che difficilmente trovano una distribuzione adeguata. Una sala cinematografica deve poter offrire al pubblico non soltanto ciò che è già conosciuto, ma anche la possibilità di scoprire, approfondire e confrontarsi”.