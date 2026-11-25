Per il 25 novembre|
Christmas Design si tinge di rosso contro la violenza sulle donne: si illuminano le opere in piazza Matteotti e a ChorusLife
Da martedì 24 a giovedì 26 novembre la scultura Revelatio si accenderà di rosso ogni sera. Aderisce all’iniziativa anche il Sagittario di ChorusLife
Bergamo. Anche Christmas Design si tinge di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre mercoledì 25 novembre. Due le sculture cittadine che si illumineranno del colore simbolo della lotta alla violenza di genere: Revelatio, in piazza Matteotti, e il Sagittario, a ChorusLife.
Da martedì 24 a giovedì 26 novembre, ogni sera, cambierà veste una delle 14 opere che compongono l’itinerario di Christmas Design 2026. Si tratta di Revelatio, l’installazione esposta in piazza Matteotti da Mutti Marmi, azienda familiare nata nel 1986 a Trescore Balneario dall’idea di Giuseppe Mutti e tramandata ai figli Massimiliano, Fabiano e Paolo.
L’opera, firmata dal designer Luca Schieppati per Christmas Design Artisan, il progetto promosso con Confartigianato Imprese Bergamo, esplora la complessità della personalità umana: otto volumi cubici in marmi pregiati rappresentano le sovrastrutture che ciascuno costruisce dentro di sé, mentre attraverso le fessure si intravede una sfera dorata, simbolo del nucleo più autentico di ogni persona.
Anche ChorusLife aderisce all’iniziativa illuminando di rosso la scultura del Sagittario, al centro dell’omonima piazza. Lo spazio ospita già Dove dorme l’aurora, l’installazione luminosa della scenografa Giulia Argenziano realizzata per Christmas Design 2026, che ogni sera, dopo il tramonto, riproduce un’aurora boreale attraverso giochi di luce azzurra.
Istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare l’impegno di governi, istituzioni e società civile nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza contro donne e ragazze.
Il tema scelto per il 2026 è “Garantire giustizia, proteggere le sopravvissute, porre fine all’impunità”. Il 25 novembre segna inoltre l’inizio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che si concluderanno il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.