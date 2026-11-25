Da martedì 24 a giovedì 26 novembre, ogni sera, cambierà veste una delle 14 opere che compongono l’itinerario di Christmas Design 2026. Si tratta di Revelatio, l’installazione esposta in piazza Matteotti da Mutti Marmi, azienda familiare nata nel 1986 a Trescore Balneario dall’idea di Giuseppe Mutti e tramandata ai figli Massimiliano, Fabiano e Paolo.

Istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare l’impegno di governi, istituzioni e società civile nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza contro donne e ragazze.