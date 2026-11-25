Il consigliere comunale Filippo Bianchi (FdI)

Bergamo. Da una parte il rumore, fatto di condanne e richieste di dimissioni formulate in comunicati e post social. Dall’altra il silenzio, almeno quello ufficiale. A Palazzo Frizzoni, all’indomani delle dichiarazioni del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi sul movimento femminista, indicato come radice dei problemi del presente e della violenza di genere, il caso non scuote solo la maggioranza. Scava anche dentro la minoranza.

Il centrosinistra, a tutti i livelli, ha già reagito. Dal centrodestra, invece, non sono arrivate prese di posizione pubbliche sul caso, né tantomeno una risposta unitaria. Un silenzio che pesa ancora di più alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e che lascia intravedere un certo imbarazzo politico. A raccontarlo, interpellati da Bergamonews, sono le parole di chi, nello stesso schieramento, prende le distanze.

Andrea Pezzotta guida la minoranza pur non avendo in tasca la tessera di alcun partito, e non lascia spazio a interpretazioni: “Non condivido in nessun modo quello che ha detto: non so da dove derivino le sue affermazioni”. Ma l’ex candidato sindaco ha un appunto anche per gli avversari, che durante l’intervento di Bianchi hanno abbandonato l’aula in segno di protesta. “Un conto è non essere d’accordo sul merito – riflette -, un altro contestare un intervento in modo così plateale. Bisogna saper ascoltare anche le cose più strampalate. Se dovessi uscire tutte le volte che la maggioranza ha detto qualcosa che non mi andava bene passerei le sedute in cortile”.

Più politico, e per questo più significativo, il passo di Ida Tentorio, capogruppo di FdI in Consiglio, che marca la distanza dal collega richiamando l’attività del proprio gruppo. “I fatti contano più delle polemiche sui social – sostiene -. La collega Cristina Laganà ha depositato un ordine del giorno in memoria di Daniela Roveri, uccisa dieci anni fa a Colognola, che dimostra concretamente la nostra posizione. Non condivido le parole di Bianchi, credo che l’attenzione e la sensibilità dimostrate sul tema dalla collega Laganà ne siano la prova”.

Sulla stessa linea la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Laganà, che contesta a Bianchi tanto il merito delle dichiarazioni quanto l’opportunità dell’intervento: “Sono idee sue, che io assolutamente non condivido. Ognuno ha la propria libertà di opinione, ma non era la sede adatta e non c’entrava nulla”.

A distinguere le considerazioni personali di Bianchi dalla linea del partito è anche il consigliere di FdI Arrigo Tremaglia. “Come partito abbiamo espresso i nostri valori con l’ordine del giorno presentato da Laganà, poi approvato all’unanimità – osserva -. Ricordo che è stato questo governo, a guida FdI, a introdurre il reato di femminicidio. Quelle di Bianchi sono considerazioni personali, mentre la posizione del partito è stata espressa con un atto ufficiale”. Tremaglia respinge poi le accuse arrivate dal Partito Democratico: “Il Pd sta cercando di strumentalizzare un argomento che non dovrebbe essere oggetto di scontro politico e sul quale non accettiamo lezioni da nessuno”.

Poche parole, ma nette, quelle di Alessandro Carrara, capogruppo della Lega. “Non ho particolari commenti – afferma il capogruppo leghista – se non quello di dissociarmi completamente da quanto dichiarato dal consigliere Bianchi”.

Più articolata la posizione di Forza Italia, affidata alla capogruppo Giulia Ceci. “Le dichiarazioni di Bianchi non rispecchiano la nostra visione politica e culturale – spiega -. Attribuire al femminismo e alle conquiste delle donne la responsabilità della violenza di genere significa capovolgere la realtà”. E ancora: “La libertà di scegliere, di autodeterminarsi e di decidere del proprio futuro non è mai una libertà svilente, ma una conquista di civiltà che non possiamo mettere in discussione”.

Bianchi, intanto, non fa passi indietro. Contattato da Bergamonews per dargli modo di replicare alle numerose prese di posizione delle ultime ore, il consigliere originario di Firenze ha fatto pervenire una precisazione: “Il femminismo ha di fatto alterato la complementarietà naturale tra uomo e donna, trasformando la relazione tra i due sessi in una competizione antagonistica e conflittuale, indebolendo la famiglia, cellula fondante della società”. E ancora: “Il Cristianesimo, invece, è la religione che ha introdotto un punto fermo: l’uomo e la donna, ognuno con le sue caratteristiche naturali, sono complementari”.

Posizioni, del resto, che Bianchi rivendica da tempo. Nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale di Palazzo Frizzoni, nella sezione trasparenza, il consigliere si descrive come “un difensore del Diritto naturale e della civiltà europea, fondata sulle radici cristiane” e scrive di combattere “la buona battaglia contro le ideologie di genere, il crimine dell’aborto e l’islamizzazione dell’Occidente”.