Filippo Bianchi, consigliere comunale di FdI

Bergamo. Dopo le condanne del centrosinistra, le richieste di dimissioni e le prese di distanza degli stessi colleghi di partito, arriva una voce a sostegno di Filippo Bianchi, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia finito al centro delle polemiche per il suo intervento sul legame tra femminismo e violenza di genere nella seduta di lunedì 23 novembre. A esprimere “piena solidarietà” al consigliere è Federico Di Ceglie, bergamasco, referente lombardo dei giovani di Futuro Nazionale.

A Bianchi Di Ceglie esprime “piena solidarietà”, e lo fa partendo dal metodo. “In una democrazia matura, un’opinione si confuta nel merito. Non si risolve con l’abbandono dell’aula, l’ostracismo o la delegittimazione personale”, sostiene. Il suo intervento però va oltre la difesa del diritto di parola: sulle posizioni del consigliere, Di Ceglie si schiera apertamente. “Da decenni il femminismo ideologico alimenta contrapposizioni tra i sessi, conflitti sociali orizzontali e tensioni all’interno delle famiglie. Ha contribuito a sradicare uomini e donne dai loro ruoli e dai loro contesti sociali naturali”.

Da queste dinamiche, secondo il referente di Futuro Nazionale, nascerebbero una diffusa sofferenza psicologica e un clima di antagonismo tra uomini e donne, che nei casi più gravi potrebbe sfociare in atti violenti. “Interrogarsi su queste dinamiche storico-sociali non significa sminuire il dolore delle vittime, significa cercare le cause profonde di un fenomeno per prevenirlo davvero”, aggiunge.

Di Ceglie propone poi una lettura diversa dell’emancipazione femminile. L’ingresso delle donne nelle fabbriche durante la rivoluzione industriale, sostiene, non sarebbe stato il frutto delle conquiste del movimento femminista, ma la conseguenza degli interessi economici delle classi dominanti e della necessità di abbattere il costo del lavoro. Il suo bersaglio sono anche i movimenti Lgbtq+ e quello che definisce il modello della donna in carriera, non sposata e disinteressata al rapporto con i figli e la famiglia, a suo giudizio promosso dai movimenti femministi contemporanei.

La conclusione è un appello. “Chiediamo che il confronto sulla violenza, in tutte le forme e verso entrambi i generi, si svolga senza censure preventive e senza strumentalizzazioni – conclude -, a partire dal sostegno concreto alle famiglie e alla ricomposizione dei rapporti tra uomini e donne”.