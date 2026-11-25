La mattinata del 25 novembre in Largo Cavenaghi con associazioni, scuole e forze dell’ordine. Raccolta fondi a favore di Sirio e Maddalina

Caravaggio. Associazioni, studenti, istituzioni e forze dell’ordine si sono riuniti mercoledì 25 novembre in Largo Cavenaghi, attorno alla panchina rossa, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dalle 9 alle 12, la città ha rinnovato il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella lotta contro ogni forma di violenza di genere, coinvolgendo anche le frazioni di Masano e Vidalengo.

All’iniziativa hanno partecipato Croce Rossa, Aido, Alpini, Avis, Anc, CaravaggioViva, la cooperativa sociale Sirio, l’organizzazione no-profit Maddalina e due classi in rappresentanza del liceo Galilei e dell’istituto Conventino La Sorgente. Il Comitato di Caravaggio della Croce Rossa Italiana ha inoltre allestito una bancarella solidale, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Sirio e Maddalina, due realtà impegnate quotidianamente nel sostegno alle donne.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Claudio Bolandrini, che ha ricordato l’importanza di contrastare la mentalità maschilista che nega il rispetto della donna come persona. Il primo cittadino ha richiamato la necessità di un sostegno attivo alle vittime, affinché nessuna donna che subisce violenza si trovi sola, ma possa sempre contare su una comunità attenta e solidale.

Sono quindi intervenuti il presidente della Croce Rossa Italiana e il responsabile cittadino, che hanno fatto il punto sul fenomeno della violenza di genere e illustrato le attività promosse e svolte. Spazio anche alle testimonianze delle rappresentanti di Sirio e Maddalina, che hanno raccontato le esperienze e le attività concrete di supporto e accompagnamento delle donne.

A concludere gli interventi è stata l’assessore Licia Capetti, che ha sottolineato l’adesione della Città alla campagna promossa da Anci e Presidenza del Consiglio dei ministri, dal titolo “Contro la violenza sulle donne. Mai bandiera bianca”. Un invito a non abbassare la guardia e a fare in modo che ogni giorno sia il 25 novembre.

L’assessore ha inoltre ricordato che è già iniziato e proseguirà fino alla fine di gennaio, nella sala polivalente del centro sportivo, un percorso di autodifesa a 360 gradi, aperto a donne e uomini e realizzato con il coinvolgimento di diversi professionisti insieme ai maestri delle arti marziali.

Ricordato anche l’appuntamento di domenica 29 novembre alle 17.30, nella Sala consiliare, dove sarà possibile ascoltare alcune storie di donne controcorrente tratte da “Morgana”, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. La narrazione sarà affidata a Francesca Beni, accompagnata al pianoforte da Nicola Previtali.

Al termine della mattinata è stato deposto un omaggio floreale sulla panchina rossa di Caravaggio, accompagnato dal logo della campagna contro la violenza sulle donne e da una frase di Michela Murgia: “Il contrario dell’amore non è l’odio, è il possesso”. Lo stesso gesto simbolico è stato ripetuto sulle panchine rosse di Vidalengo e Masano, affinché il messaggio di attenzione, rispetto e vicinanza raggiunga l’intera comunità.

Un ringraziamento è stato rivolto alle forze dell’ordine presenti per il costante presidio del territorio, alle associazioni cittadine, agli alunni, ai docenti e alle dirigenti del liceo Galilei e dell’istituto Conventino La Sorgente, oltre che a tutte le persone che hanno partecipato alla cerimonia.