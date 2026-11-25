Foto tratta dal sito Lovere Eventi www.lovereeventi.it

Il paesaggio del Sebino incontra l’immaginario delle feste: onde che diventano ghirlande, Corna Trentapassi che si trasforma in un albero di Natale e le barche del lago che scivolano sulle facciate degli edifici come slitte. Il 28 novembre l’accensione inaugurale delle proiezioni che accompagneranno il borgo fino al 6 gennaio

Lovere torna a vestirsi di luce per le festività natalizie e lo fa partendo da ciò che la rende unica: il suo lago, il paesaggio, le tradizioni e i simboli che appartengono da sempre all’immaginario del Sebino.

Per il Natale 2026, il progetto Lovere, il Borgo della luce sceglie di raccontare il territorio attraverso un nuovo linguaggio visivo, capace di intrecciare identità locale e immaginario natalizio. Il concept, intitolato Lago Di-segni, firmato dall’Agenzia creativa Dugongo in collaborazione con l’Associazione Keyframe, e prende forma attraverso un’operazione di reinterpretazione grafica degli elementi più caratteristici della sponda loverese del lago d’Iseo.

L’idea è semplice quanto suggestiva: guardare con occhi nuovi ciò che conosciamo da sempre e scoprire che il Natale è già nelle forme del nostro paesaggio. Le onde del lago diventano ghirlande, il profilo del monte Corna Trentapassi si trasforma in un albero di Natale, le imbarcazioni tradizionali scivolano sulle facciate come slitte cariche di doni. Il luccio, il persico, l’alborella diventano decorazioni, mentre gli ulivi del lago si vestono di luce.

Non si tratta di semplici illustrazioni natalizie, ma di un vero e proprio alfabeto visivo costruito a partire dall’identità del territorio. Forme geometriche, icone essenziali e colori pieni compongono un sistema grafico contemporaneo, nel quale ogni elemento è immediatamente riconoscibile e dialoga con l’architettura del borgo.

Il blu profondo dell’acqua e delle montagne, l’azzurro del lago e il verde degli ulivi incontrano il rosso e l’oro della tradizione natalizia, dando vita a una palette cromatica festosa ed elegante. Il risultato è una galleria a cielo aperto, da attraversare passeggiando: facciata dopo facciata, i visitatori potranno riconoscere i simboli del paesaggio sebino trasformati in un racconto dedicato al Natale.

Il progetto interesserà in particolare Piazza Tredici Martiri e Piazza Vittorio Emanuele II, che diventeranno i principali scenari di questo racconto luminoso.

“Lago Di-segni” è anche un invito a riscoprire il territorio attraverso la meraviglia. Un modo per valorizzare ciò che appartiene alla memoria collettiva, reinterpretandolo con uno sguardo nuovo e dimostrando come anche i luoghi più familiari possano continuare a sorprenderci.

Parallelamente le superfici dell’Accademia Tadini omaggiano Lovere con un racconto per immagini dedicato al centenario della Stagione dei Concerti. Il mapping intreccia fotografie d’archivio, immagini dei musicisti, tendaggi rossi, pentagrammi e note dorate, trasformando la facciata in un omaggio alla storia musicale dell’Accademia e alla sua tradizione concertistica.

“Con ‘Lago Di-segni’ celebriamo l’anima più autentica del nostro territorio; i simboli che ogni giorno viviamo e osserviamo, si trasformano in un racconto luminoso, emozionante e avvolgente” – affermano Claudia Taccolini e Marco Bonomelli, sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lovere – “Confermiamo non solo un appuntamento irrinunciabile per i visitatori, ma la proposta di un’occasione per guardare alla bellezza della nostra comunità con un nuovo sguardo. Desideriamo ringraziare di cuore Vivi Energia per aver scelto di essere ancora nostro partner; insieme a loro, il nostro grazie va a Camera di Commercio, Keyframe e Bar Centrale, da sempre al nostro fianco nella promozione culturale di Lovere. Ricordiamo con affetto Giorgio Beltrami la cui visione innovatrice sul turismo ha permesso al nostro territorio di crescere oltre i suoi confini; infatti, è stata sua l’idea di valorizzare il lago e le peculiarità di Lovere nella creazione del progetto di luminarie natalizie. Assieme alle iniziative dell’Amministrazione, Lovere sarà animata dall’entusiasmo di ProLoco, Asarco&Co. e Associazioni Loveresi, confermando la scelta di rendere le Festività Natalizie un momento capace di unire la cura per la Comunità con l’Accoglienza per i visitatori. Vi aspettiamo per condividere lo stupore di un borgo che sa rinnovarsi restando fedele alla propria identità”.

“Rinnovare il nostro sostegno a Lovere, Borgo della Luce significa continuare a essere vicini a un territorio e alla sua comunità, valorizzandone identità e tradizioni. Il progetto di quest’anno racconta, attraverso la luce, i luoghi e i simboli che appartengono alla vita del lago e alle persone che lo abitano: un modo originale per riscoprirli e condividerli. È proprio in questa capacità di creare connessioni e occasioni di incontro che riconosciamo quei valori di vicinanza, attenzione e legame con il territorio che guidano ogni giorno VIVI energia” dichiara Andrea Bolla, presidente e amministratore delegato di VIVI energia.

L’accensione inaugurale è in programma sabato 28 novembre alle ore 17:00. Le proiezioni e le illuminazioni accompagneranno Lovere per tutto il periodo delle festività, rimanendo visibili fino al 6 gennaio.