Bergamo|
Bergamo torna a ballare: al Daste notte di swing, boogie e rock’n’roll
Sabato 28 novembre torna Swing Home Night, l’appuntamento dedicato alla cultura del ballo sociale. Ospite in consolle il DJ torinese Houserockin’ Chris, con una selezione interamente in vinile
Prima delle discoteche, prima della cultura del clubbing, c’era già una generazione che aveva fatto della pista da ballo il proprio luogo di incontro. A distanza di decenni, quella stessa cultura continua a conquistare nuove generazioni, attraversando epoche, mode e confini geografici.
Sabato 28 novembre torna al Daste di Bergamo Swing Home Night, appuntamento ormai consolidato della comunità swing bergamasca, che prosegue la sua stagione 2026/2027 nel segno della musica, della danza e della socialità.
Per questa nuova edizione arriva da Torino Houserockin’ Chris, protagonista di un DJ set interamente in vinile che attraverserà le sonorità dello swing, del boogie e del rock’n’roll. Ritmi sincopati, groove d’altri tempi e tutta l’energia di una musica nata, prima di tutto, per essere ballata.
Swing Home Night nasce dalla volontà di dare una casa alla comunità swing del territorio, creando un appuntamento periodico capace di mettere in relazione ballerini, appassionati di musica e semplici curiosi. Un progetto che recupera la dimensione più autentica del ballo sociale: quella dell’incontro, dello scambio e della spontaneità.
Non occorre conoscere i passi, avere esperienza o presentarsi in coppia. La pista è aperta a tutti, dai frequentatori abituali delle serate swing a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo mondo.
Nell’architettura industriale dell’ex centrale elettrica cittadina, oggi spazio di produzione culturale e aggregazione, il Daste rinnova così il suo appuntamento con una cultura musicale che, a quasi un secolo dalla sua nascita, conserva intatta la capacità di far incontrare le persone.
SWING HOME NIGHT
Sabato 28 novembre 2026
Daste, via Daste e Spalenga 15, Bergamo
Ore 21.00: apertura biglietteria
Dalle 21.30 all’01.00: DJ set Houserockin’ Chris
Ingresso: 10 euro, consumazione inclusa
Biglietti disponibili direttamente sul posto