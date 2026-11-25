L'inaugurazione|
Bergamo, davanti alla caserma della Guardia di Finanza nasce “Largo delle Fiamme Gialle”
Scoperta la targa davanti alla caserma Donini in segno di riconoscenza verso il Corpo: presenti le massime autorità civili e militari
È sempre più solido il legame tra la Guardia di Finanza e la città di Bergamo: dalla mattinata di martedì 24 novembre il tratto di via Statuto antistante la caserma “Tenente Colonnello Gaetano Donini”, sede del Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo e Stazione S.A.G.F. di Bergamo, ha infatti assunto la denominazione di “Largo delle Fiamme Gialle”
La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Virgilio Pomponi, del Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Paolo Compagnone, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, delle massime Autorità civili e militari della Provincia, di una rappresentanza di Finanzieri, nonché di una delegazione della Sezione A.N.F.I. di Bergamo.
Dopo gli interventi delle Autorità intervenute, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo hanno proceduto al disvelamento della targa “Largo delle Fiamme Gialle”.
L’evento ha rappresentato un importante segno di riconoscenza che Bergamo ha voluto tributare alle donne ed agli uomini delle Fiamme Gialle che da secoli rappresentano un presidio di legalità e che vantano un legame particolare con la città.