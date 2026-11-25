È sempre più solido il legame tra la Guardia di Finanza e la città di Bergamo: dalla mattinata di martedì 24 novembre il tratto di via Statuto antistante la caserma “Tenente Colonnello Gaetano Donini”, sede del Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo e Stazione S.A.G.F. di Bergamo, ha infatti assunto la denominazione di “Largo delle Fiamme Gialle”