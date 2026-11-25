Bergamo. Dopo la vendita del colosso Radici, il primo investimento in terra bergamasca della famiglia di Angelo Radici guarda allo sport. Attraverso la società Macre 2014, Angelo Radici ha firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione iniziale di maggioranza pari al 70% del capitale di Liski, azienda bergamasca conosciuta a livello internazionale nella progettazione e produzione di attrezzature per la protezione e l’allestimento delle piste da sci e di sistemi per lo sport. La famiglia Parigi, che ha sviluppato l’azienda nel corso degli ultimi decenni, manterrà una partecipazione di minoranza e Diego Parigi ricoprirà la carica di Presidente, assicurando continuità alla gestione e alla storia aziendale. La famiglia Radici sarà rappresentata da Emanuele Radici, ultimo figlio di Angelo Radici, quale rappresentante operativo all’interno dell’azienda.

Liski che conta 21 dipendenti, 6 interinali, 6 tecnici commerciali e una rete di37 distributori e sei rivenditori sparsi per il mondo, con un fatturato in crescita attestato ora sui 10 milioni continuerà ad espensersi su altri sport. “Liski sta andando molto bene, dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina abbiamo avuto un enorme riscontro e ora puntiamo ad altri sport invernali, al calcio, al ciclismo e al golf – commenta Diego Parigi, presidente di Liski -. Con questa operazione abbiamo modo di introdurre persone con nuove e consolidate esperienze, che possono portare tanto imput. L’enrata di Emanuele Radici è la garanzia e rappresenta il futuro dell’azienda. Liski è il risultato del lavoro di una famiglia e di un territorio. Siamo onorati per l’ingresso della famiglia Radici con cui intendiamo avviare una nuova fase di crescita, mantenendo intatti i valori, le competenze e le persone che hanno reso l’azienda un riferimento mondiale nel nostro settore. Avere al nostro fianco un partner industriale solido e di lunga visione ci permetterà di investire in tecnologia, capacità produttiva e presenza internazionale, continuando ad operare sui palcoscenici più prestigiosi dello sport”.

Angelo Radici commenta: “Abbiamo accolto con entusiasmo questa importante opportunità, che ci consente di dare continuità alla vocazione industriale della nostra famiglia, mettendo a disposizione di Liski risorse e una struttura organizzativa in grado di sostenerne lo sviluppo. Ci avviciniamo a questa realtà con interesse e con la volontà di conoscere e imparare, riconoscendo il valore di un settore caratterizzato da una forte specializzazione e da un’esperienza consolidata nel tempo. La fiducia riposta in Diego Parigi e nei suoi collaboratori nasce da una stima sincera e reciproca, con la volontà di valorizzare il lavoro svolto e contribuire insieme al futuro dell’azienda”.

Emanuele Radici non nasconde la soddisfazione: “Sono particolarmente orgoglioso dell’accordo raggiunto e dell’interesse reciproco che ha accompagnato questo percorso. Come mi ha sempre insegnato mio padre, raccogliendo a sua volta l’insegnamento di mio nonno Gianni, un accordo rappresenta un vero successo quando entrambe le parti ne riconoscono il valore e possono guardare con soddisfazione al percorso che le attende. È un principio che ha sempre accompagnato la storia della nostra famiglia e che ritrovo pienamente in questa operazione. Sport, montagna, sci e legame con il territorio sono da sempre parte integrante della nostra identità e continueranno a esserlo. Valori che riconosciamo anche in Liski, una realtà industriale consolidata a livello internazionale, con una solida struttura finanziaria e una forte identità, con la quale condividiamo una visione di lungo periodo. Personalmente, nato tra le montagne della Val Gandino, cresciuto sulle nevi del Monte Pora e diventato successivamente maestro di sci, sento un legame particolarmente profondo con questo progetto. Il mio impegno sarà quello di contribuire a dare continuità e crescita a queste due famiglie destinate a collaborare, nel rispetto dell’identità aziendale e delle persone che ne hanno costruito la storia”.

Liski: un’eccellenza italiana nello sport sulla neve



Fondata nel 1978 da Ruggero Parigi (venuto a mancare 7 anni fa) e Candida Rossi con sede produttiva a Brembate in provincia di Bergamo, Liski è oggi un punto di riferimento mondiale nelle forniture di attrezzature sportive, con cinque linee di prodotto: protezione e allestimento delle piste da sci (Winter Program), servizi e attrezzature per la manutenzione degli sci e degli snowboard (Ski Service Program), allestimento di campi da gioco e attrezzi per l’allenamento (Summer Program), protezioni per lo svolgimento in sicurezza delle gare motociclistiche (Moto Sport Program) e attrezzature per percorsi MTB, gare su strada e bike park (Bike Sport Program). L’azienda serve i maggiori comprensori sciistici in Italia e all’estero. Fornitore ufficiale delle principali competizioni internazionali, dalle gare di Coppa del Mondo agli eventi giovanili, Liski e’ stata partner delle ultime sei Olimpiadi invernali incluse quelle recenti di Cortina. L’operazione si inserisce dunque in una fase di forte attenzione internazionale verso lo sport invernale italiano, anche sull’onda dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno rappresentato una vetrina strategica per l’intera filiera nazionale. A seguire Diego Parigi in parte della gestione della società è stato Emanuele Cortesi dello studio CMA Legal Caffi-Maroncelli Associati di Bergamo.