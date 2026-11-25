Le previsioni|
Ancora pioggia sulla Lombardia: si abbassa la quota neve
Il flusso atlantico perturbato, pilotato da una vivace corrente a getto polare, tende a scendere a latitudini mediterranee, a causa di un campo anticiclonico localizzato sulla regione scandinava
Il flusso atlantico perturbato, pilotato da una vivace corrente a getto polare, tende a scendere a latitudini mediterranee, a causa di un campo anticiclonico localizzato sulla regione scandinava. Ne consegue la formazione di una vasta circolazione depressionaria, che andrà isolandosi nel corso della giornata tra il sud della Francia e il Mar di Corsica, per poi muoversi verso le regioni italiane di Nord-Est entro sera.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.
Mercoledì 25 novembre 2026
Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con deboli piogge a carattere sparso in pianura e deboli nevicate sulle Alpi oltre 900/1100 m, su Prealpi e Appennino oltre 1100/1300 m; foschie in pianura. Dalla serata i fenomeni diverranno più diffusi e moderati a partire dal settore occidentale, con quota neve in leggero calo.
Temperature: IN PIANURA
Minime intorno a +5/7 °C, Massime intorno a +8/10 °C.
Zero termico in libera atmosfera intorno a 1400/1600 m.
Venti: In alta montagna moderati o forti meridionali, in pianura deboli orientali con locali rinforzi tra mantovano e zona lago di Garda.
Giovedì 26 novembre 2026
Tempo Previsto: Fino al mattino persistono cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, con precipitazioni abbastanza diffuse e moderate, nevose in genere oltre 1000/1200 m (ma con possibile locale accumulo anche a quote inferiori). Nella seconda parte di giornata graduale cessazione dei fenomeni e parziali schiarite a partire dall’Appennino e dalle zone occidentali della Regione, in successiva estensione alle altre aree nel corso della serata.
Dopo il tramonto formazione di foschie e locali nebbie sui settori pianeggianti.
Temperature: IN PIANURA
Minime intorno a +6/8 °C, Massime intorno a +9/11 °C.
Zero termico in libera atmosfera intorno a 1300/1500 m.
Venti: In alta montagna deboli settentrionali, in pianura deboli occidentali.
Venerdì 27 novembre 2026
Tempo Previsto: Giornata caratterizzata dalla bassa predicibilità, a causa di un minimo in quota proveniente dall’Europa Centrale.
In generale al momento è possibile solamente delineare un quadro di massima, con predominanza di schiarite sul settore alpino, ma prevalenza di nubi con qualche fenomeno tra Prealpi, Pianura Padana e Appennino. Possibile brusco calo termico-igrometrico a quote di montagna.
Temperature: IN PIANURA
Minime in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo.
Zero termico in calo sulle regioni alpine.
Venti: In alta montagna moderati settentrionali, in pianura deboli orientali.