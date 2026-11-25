Mercoledì 25 novembre 2026

Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con deboli piogge a carattere sparso in pianura e deboli nevicate sulle Alpi oltre 900/1100 m, su Prealpi e Appennino oltre 1100/1300 m; foschie in pianura. Dalla serata i fenomeni diverranno più diffusi e moderati a partire dal settore occidentale, con quota neve in leggero calo.

Temperature: IN PIANURA

Minime intorno a +5/7 °C, Massime intorno a +8/10 °C.

Zero termico in libera atmosfera intorno a 1400/1600 m.

Venti: In alta montagna moderati o forti meridionali, in pianura deboli orientali con locali rinforzi tra mantovano e zona lago di Garda.