C’è la violenza verbale: parole che fanno male più di uno schiaffo; quella psicologica, che punta a svalutare l’altra persona, e quella economica, che attraverso il controllo finanziario e occupazionale crea dipendenza. Prima di arrivare alla violenza fisica, che comunque mai come in questo periodo è stata così presente e assidua, le donne devono sottostare, in caso di rapporti malati, a una serie di condizionamenti, manipolazioni, controlli che ne segnano, in troppi casi, l’esistenza intera.

“Dalle parole al controllo, dal controllo alla violenza”, con questo titolo il coordinamento Donne e Politiche di Genere della CISL di Bergamo ha voluto accendere i riflettori sulle tante forme di violenza contro le donne. Così, lunedì mattina, al Teatro Nuovo di Trescore Balneario, alla presenza di studenti dell’Istituto Lotto, si è svolto un incontro, “spettacolarizzato” da alcuni interventi di componenti del coordinamento, con ricercatrici, docenti e sindacalisti.

“È un appuntamento che intende andare oltre la necessaria denuncia del fenomeno – dice Mariacristina Zarrella, responsabile del coordinamento CISL -, per interrogarsi sui meccanismi culturali, relazionali ed economici che alimentano la violenza e, soprattutto, sugli strumenti per riconoscerla e contrastarla”.

Il percorso proposto ha attraversato tre dimensioni spesso intrecciate: la violenza verbale, quella psicologica e quella economica. Partendo dal linguaggio e dagli stereotipi di genere, perché le parole non sono mai del tutto innocue, si è passati alla violenza psicologica, una delle forme più insidiose, perché spesso si nasconde dietro comportamenti apparentemente giustificati dall’amore, dalla gelosia o dalla preoccupazione, per concludere con la violenza economica, una forma di sopraffazione meno visibile, ma non per questo meno incisiva.

Hanno preso parte al dibattito, Vera Lomazzi, ricercatrice e docente di Sociologia all’Università degli Studi di Bergamo, che ha approfondito le radici culturali degli stereotipi e della violenza verbale, con Angela Alberti, coordinatrice Donne e Politiche di Genere CISL Lombardia, con una riflessione sulle responsabilità e sulle azioni che il sindacato può mettere in campo nella promozione della parità e nel contrasto alle discriminazioni e alle molestie; poi, Benedetta Mazzoleni, psicologa, che ha spiegato come riconoscere i segnali della manipolazione, della svalutazione e del controllo, soffermandosi anche sulle difficoltà che possono impedire a una donna di interrompere una relazione violenta. Nicol Lovazzano, coordinatrice Donne e Politiche di Genere FIRST CISL Lombardia, e Miriam Campana, Consigliera di parità della Provincia di Bergamo, hanno aperto uno sguardo alle condizioni lavorative, agli strumenti di tutela e al contesto bergamasco.

“Ho voluto costruire questo appuntamento partendo da una domanda che ritengo fondamentale: quando comincia la violenza? – ha detto Mariacristina Zarrella. Spesso siamo portati a riconoscerla soltanto quando si manifesta attraverso un’aggressione fisica, ma la violenza può cominciare molto prima, quando una donna viene privata della propria voce, quando le sue capacità vengono sminuite, quando le sue relazioni sono sottoposte a controllo o quando l’indipendenza economica diventa una possibilità negata. Vorrei che questa giornata aiutasse a riconoscere ciò che troppo spesso viene normalizzato, a dare un nome a comportamenti che non devono essere giustificati e a comprendere che nessuna forma di sopraffazione può essere considerata una manifestazione d’amore. Come sindacato, abbiamo una responsabilità precisa: promuovere la dignità delle persone, tutelare il lavoro, sostenere l’autonomia economica e contribuire a costruire ambienti professionali e sociali liberi da discriminazioni e violenze. Non basta indignarsi di fronte ai fatti più estremi: occorre lavorare ogni giorno sulla cultura, sulla prevenzione e sulla consapevolezza”.

Ha concluso la giornata l’intervento del nuovo segretario generale della CISL di Bergamo. Angelo Murabito ha annunciato che “la CISL Bergamo intende accompagnare questa iniziativa con un impegno concreto rivolto alla propria organizzazione: la proposta di percorsi formativi destinati a delegate e delegati sindacali, per fornire strumenti utili a riconoscere le molestie, individuare i segnali, anche meno evidenti, della violenza e comprendere come intervenire e a chi rivolgersi.