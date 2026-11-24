Durante il dibattito in Consiglio comunale il consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi definisce aborto, divorzio ed eutanasia “libertà svilenti”. Pd e Oltre abbandonano l’aula per protesta, la sindaca Carnevali: “Fuori dal tempo, dalla storia e persino dalla morale”

Bergamo. “Nell’Ottocento sorse il movimento femminista e oggi se ne vedono le conseguenze. Tutto quello a cui stiamo assistendo è figlio di questo movimento”. Le parole di Filippo Bianchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, risuonano nella seduta di lunedì 23 novembre, durante la discussione degli ordini del giorno sulla violenza di genere. Un intervento che provoca la protesta dei consiglieri del Partito Democratico, che lasciano la sala. Con loro esce anche il gruppo di maggioranza Oltre.

Bianchi prende la parola per proporre “un ragionamento sulle cause che ci hanno portato oggi a parlare di questi temi, che secoli fa non erano oggetto di questo confronto”. Il suo punto di partenza è la storia europea. “Quando l’Occidente era cristiano esistevano il rispetto e la cavalleria per le donne. Qualcosa che dall’Illuminismo in poi si è andato a perdere”, afferma. Da lì il passaggio al femminismo ottocentesco, indicato come una delle radici del presente.

Il consigliere allarga poi il discorso alle conquiste civili degli ultimi secoli. “Dal liberalismo in poi si sono esaltate libertà svilenti: l’aborto, il divorzio, l’eutanasia”, dichiara. Prima dell’Illuminismo, sostiene, con la nascita delle nazioni europee e delle identità dei popoli, “il valore delle donne emerse in tutto il proprio splendore”.

Al centro della sua tesi c’è il cristianesimo. “È stata la religione che più di tutte ha messo in luce le doti femminili, guardando proprio al modello di Maria, madre di Dio”, sostiene Bianchi. E aggiunge: “La fede cattolica ha eliminato ogni tipo di sopruso senza mai porre in contrasto, in una gara agonistica, gli uomini e le donne”.

Per rafforzare il ragionamento, il consigliere cita esempi storici e letterari: “Pensiamo al valore della dignità femminile inneggiata da Dante nella Divina Commedia, o a Margherita, regina di Scozia, molto acculturata rispetto al marito, che non sapeva neanche leggere, ma che non per questo si sentiva sminuito”. A quel punto i banchi del centrosinistra si sono già svuotati.

A spiegare le ragioni del gesto è lo stesso Partito Democratico. “Non si è trattato di sottrarsi al confronto democratico, ma di affermare con chiarezza che esistono parole e ricostruzioni che non possono essere normalizzate, soprattutto quando vengono pronunciate in una sede istituzionale e durante una giornata dedicata a una tragedia che continua a segnare la vita di troppe donne”, dichiara il consigliere Alessandro De Bernardis.

La nota dei dem guarda poi al 25 novembre: “Dovrebbe unire le istituzioni in un impegno comune, concreto e senza ambiguità. La violenza contro le donne va riconosciuta nelle sue cause profonde e combattuta attraverso l’educazione, la prevenzione, il contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze, il sostegno alle vittime e la promozione di una piena cultura dei diritti”.

Da qui la scelta di uscire: “Di fronte a quanto ascoltato, restare in aula avrebbe significato accettare che quelle parole passassero senza una presa di posizione. Non potevamo farlo. E non lo abbiamo fatto”.