Dal 23 al 29 novembre una delegazione dell’Ateneo impegnata in una serie di incontri istituzionali per sviluppare progetti di ricerca congiunti, programmi di mobilità internazionale e percorsi di doppio titolo

Bergamo. Rafforzare le collaborazioni scientifiche e didattiche, ampliare le opportunità di scambio per studenti e docenti e gettare le basi per nuovi percorsi di doppio titolo. Sono gli obiettivi della missione istituzionale in Brasile e Argentina dell’Università di Bergamo, in programma dal 23 al 29 novembre.

A rappresentare l’Ateneo sono il rettore Sergio Cavalieri, la prorettrice all’Internazionalizzazione Flaminia Nicora e la delegata del rettore alle Relazioni con l’Area Nord America e America Latina Marina Bianchi.

La prima tappa della missione è stata Curitiba, in Brasile, dove nella giornata di lunedì 23 novembre la delegazione ha incontrato i rappresentanti di due università già partner dell’Ateneo orobico: la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Pucpr) e l’Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Utfpr).

Nel primo incontro il confronto si è concentrato su un maggiore coinvolgimento dell’università brasiliana nelle attività dell’alleanza europea Bauhaus4Eu, sulla progettazione condivisa di summer school internazionali e sulle collaborazioni nell’ambito dei dottorati di ricerca. La delegazione ha visitato anche l’XrCenter, il centro dedicato alle tecnologie della realtà estesa.

Nel pomeriggio, alla Utfpr, i rappresentanti dei due atenei hanno illustrato le rispettive attività didattiche e scientifiche, approfondendo la possibilità di avviare progetti di ricerca congiunti, favorire la mobilità dei docenti e costruire percorsi di doppio titolo.

Sempre a Curitiba, presso l’Universidade Federal do Paraná, la delegazione bergamasca prenderà parte alla diciannovesima assemblea generale e al sedicesimo seminario internazionale del Gcub (Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras). In questa occasione il rettore Cavalieri interverrà sui temi dell’intelligenza artificiale e della sovranità digitale, approfondendone le implicazioni per il sistema universitario.

UniBg è tra le poche università italiane associate al Gcub, organizzazione che promuove la cooperazione accademica e scientifica tra le istituzioni brasiliane e i partner internazionali.

Una collaborazione che si traduce anche in soggiorni di ricerca a Bergamo. Dal 30 novembre al 18 dicembre l’Ateneo ospiterà, nell’ambito del programma di mobilità Promopes, un docente della Utfpr impegnato in attività di ricerca nel settore dell’Ingegneria della produzione.

Il bando 2026 del programma Mobility Confap Italy, di cui UniBg è membro, ha inoltre finanziato tre soggiorni di docenti brasiliani dell’Universidade Estadual de Londrina a Bergamo, con progetti di ricerca nei settori della letteratura, della storia e delle scienze motorie.