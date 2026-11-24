Il Donizetti Opera 2026 arriva alla sua ultima settimana e il Donizetti Off, il palinsesto di iniziative collaterali promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti, accompagna il pubblico fino alla chiusura del festival, domenica 29 novembre, giorno del compleanno di Gaetano Donizetti. Da mercoledì 25 a domenica 29 il programma porta in teatro il mondo dell’impresa, completa i cicli di Opera Stories e delle visite della mostra Gianandrea Gavazzeni experience, presenta la nuova produzione Opera Family e celebra il Dies Natalis con la prima esecuzione in tempi moderni di una composizione inedita del Maestro.

Mercoledì 25 novembre il Donizetti Off guarda al mondo dell’impresa, rinnovando la collaborazione con Confindustria Bergamo e Federmanager Bergamo. Alle ore 19.30 al Teatro Donizetti l’incontro Le convenienze e inconvenienze aziendali si chiede che cosa accomuni un teatro e un’azienda: il giornalista Fabio Larovere intervista Niccolò Branca, imprenditore, umanista e scrittore, sulle sfide che oggi affrontano leader, manager e capitani d’industria. A seguire, torna in scena Guasta Diva. Come distruggere un’opera, spettacolo partecipato che vede il pubblico direttamente coinvolto nella vicenda, con la regia e drammaturgia di Silvia Briozzo, Matilde Facheris (Daria), Francesco Bossi (Mamma Agata), Mariagrazia Mercaldo (Maestra del Coro) e Giuseppe Califano al pianoforte (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su donizettiopera.org).

Giovedì 26 novembre alle 18.30, nella Sala della Musica “M. Tremaglia” del Teatro Donizetti, Opera Stories si apre alla ricerca contemporanea con Musica 109. Lezioni sulla musica sperimentale, che il curatore Massimiliano Viel racconta in dialogo con Livio Aragona.

Venerdì 27 novembre, prima dell’ultima recita di Alahor in Granata al Teatro Sociale alle ore 20.00, la giornata ruota attorno alla Biblioteca Civica Angelo Mai. Alle ore 17.30, nella Sala Tassiana (piazza Vecchia 15), replica la visita guidata Scritti, lettere, fogli di musica e autografi del Maestro: Fabrizio Capitanio, conservatore della Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti, accompagna il pubblico tra rarità e inediti del Fondo Gianandrea Gavazzeni, la biblioteca musicale del Maestro donata alla Mai dagli eredi nel 2007 (ingresso libero e gratuito). Alle ore 18.00, sempre alla Biblioteca Mai, in Sala Furietti Opera Stories propone Fermo-posta Donizetti: L’Epistolario Vol. 2 (1831-34), con Paolo Fabbri in dialogo con Livio Aragona e Candida Mantica.

Sabato 28 novembre alle ore 15.00 il Teatro Donizetti accoglie la nuova produzione Opera Family Tornado Agata. Convenienze ed inconvenienze di una mamma all’opera, opera partecipata preceduta da un laboratorio di canto, ispirata a Le convenienze ed inconvenienze teatrali, in scena poi la stessa sera per la sua ultima replica alle ore 20.00. La drammaturgia musicale di Tornado Agata è di Alberto Zanardi in collaborazione con Mariagrazia Mercaldo, la regia e la drammaturgia di Paola Brunello, le scene di Eleonora De Leo e le luci di Alessandro Andreoli. Nicolò Jacopo Suppa dirige l’Ensemble Donizetti Opera, mentre il baritono Francesco Bossi veste i panni della travolgente Mamma Agata, accanto a Floriana Cicìo, Dayu Xu, Simone Fenotti, Dario Sogos, Miriam Podgornik e Federico Gritti (biglietto intero 10 euro, ridotto Under14 5 euro, Family Ticket per due adulti e due Under14 a 25 euro).

Lo spettacolo è accessibile nell’ambito del Donizetti Opera Pass – Accessibilità, il progetto realizzato con il supporto di Associazione Fedora per favorire la partecipazione di un più ampio pubblico, quest’anno rivolto in particolar modo a persone sorde di tutte le età. Alle ore 15.00 nella Sala Riccardi del Teatro Donizetti un laboratorio di attrezzeria per bambini e ragazzi, con interprete LIS e sottotitolazione in italiano, permette a tutte e tutti di interagire poi con lo spettacolo Tornado Agata, che sarà possibile ascoltare in cuffie/auricolari, tramite protesi acustiche o impianto cocleare grazie al dispositivo ListenWiFi e seguire leggendo la sopratitolazione in italiano. Informazioni e prenotazioni sulla pagina dedicata del sito donizettiopera.org.

Alle 18, nella Sala della Musica “M. Tremaglia”, il ciclo Opera Stories si chiude con Donizetti direttore della musica, la figura che Edoardo Cavalli approfondisce insieme a Paolo Fabbri e Candida Mantica. Tutti gli incontri di Opera Stories sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata su donizettiopera.org.

Domenica 29 novembre il festival si chiude nel giorno del compleanno di Gaetano Donizetti, con l’ultima recita pomeridiana de L’esule di Roma al Teatro Donizetti alle ore 15.30. Per il Dies Natalis alle ore 10.30 la Basilica di Santa Maria Maggiore ospita la prima esecuzione in tempi moderni del Dixit, composizione autografa inedita per tre voci maschili a cappella, affidata ai Solisti della Cappella Musicale diretti dal Cristian Gentilini (ingresso libero e gratuito).

Alle ore 11.00 il Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti ospita l’ultimo concerto di The Donizetti Brunch: Donizetti Songs, le matinée nate dalla collaborazione con l’istituzione britannica Opera Rara, con cui il festival condivide l’obiettivo di eseguire dal vivo le romanze donizettiane nell’arco del triennio 2025-2027. Sul palco allievi ed ex-allievi della Bottega Donizetti: il soprano Veronica Prando, il mezzosoprano Camilla Carol Farias, il tenore Lorenzo Martelli, i baritoni Giulio Iermini e Giovanni Accardi e il basso-baritono Giacomo Nanni, accompagnati al pianoforte da Giulio Zappa, con la partecipazione di Christian Serazzi alla viola. Al termine del concerto la mattinata prosegue con il brunch esclusivo nella Sala Eventi Allianz a cura di Tassino Eventi (28 euro concerto con brunch, 15 euro solo concerto).

Ultimi giorni anche per la mostra Gianandrea Gavazzeni experience. Uomo del Novecento. Il Donizetti Studio del Teatro Donizetti (piazza Cavour 15) è aperto in via straordinaria mercoledì 25 e giovedì 26 novembre dalle ore 16.00 alle 19.30, negli orari consueti venerdì 27 e sabato 28 dalle 16.30 alle 20.00 e, per l’ultima giornata, domenica 29 dalle ore 10.00 alle 15.30 (ingresso libero e gratuito). Alla Biblioteca Civica Angelo Mai i materiali del Fondo Gianandrea Gavazzeni restano esposti fino a sabato 28 novembre, negli orari di apertura della Biblioteca, da mercoledì a venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 13.00 (ingresso libero e gratuito).

Sempre domenica è visitabile la Casa Natale di Gaetano Donizetti, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con visita semplice o audiotour (biglietti da 2 a 5 euro).

Per il programma completo e ulteriori informazioni: donizettiopera.org

Partner istituzionali Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Main Partner Allianz, con il sostegno di SIAD e Fondazione Cariplo; sponsor Curnis – Rolex. Partner tecnici ATB, Claypaky e Con.All. di Conte Giuseppe, Communication partner NT Next – Evolving Communication; Media partner Sky Classica con la piattaforma digitale PiùClassica ed Eppen. In collaborazione con Politecnico delle Arti di Bergamo “G. Donizetti – G. Carrara”, Fondazione MIA, Opera Europa, Associazione Fedora e Rotary Club Bergamo Terra di San Marco.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti tramite Art Bonus: Intesa Sanpaolo, A2A, ATB Mobilità, Camera di Commercio di Bergamo, Sacbo, Uniacque e agli Ambasciatori di Donizetti:

IL MAESTRO Siad

LE PIETRE MILIARI Alfaparf Group • Calfin • Curnis Gioielli 3C • Dalmine • Legami • Nuova Demi • Stucchi

LE RARITÀ Allegrini • Arva • Beltrami Linen • Bodega G. & C. • Brembomatic Pedrali • Carba • Caseificio Defendi Luigi • Catellani & Smith • CRES LT • CX Centax • Diachem • Dufrital • Fecs • Flow-Meter • Fra.Mar • Fratelli Pellegrini • Gemels • Impresa Edile Stradale Artifoni • Intertrasport • Iterchimica • LVF Valve Solutions • Magnetti Building • Milestone • Montello • OMB Valves • Pedrali • Persico • Qintesi • Revi4 • Zanetti

Hanno inoltre donato Confindustria Bergamo e ICB Industria Cartotecnica Bergamasca.

Biglietti e Carnet

I biglietti delle opere in cartellone sono disponibili online e in Biglietteria del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale:

– L’esule di Roma e Le convenienze ed inconvenienze teatrali: da 120 euro a 20 euro

– Alahor in Granata: da 105 euro a 40 euro

– Opera Family: da 12 euro a 5 euro

Sono disponibili anche i Carnet weekend e i Carnet sabato con sconto del 25% sul prezzo intero del singolo biglietto.

Già disponibili anche i Carnet per il Donizetti Opera 2027, con lo sconto del 30% sul prezzo intero del singolo biglietto.

I Carnet sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Donizetti e prenotabili online sul sito donizettiopera.org.

Grazie al sostegno di ATB, presentando l’abbonamento o il biglietto degli spettacoli al Teatro Sociale si avrà accesso gratuito ai mezzi pubblici urbani ATB (funicolare compresa) da e per Città Alta nei giorni di spettacolo. È disponibile inoltre una navetta in partenza da via Camozzi al costo di 1,00 euro, acquistabile in biglietteria.