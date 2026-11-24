Treviglio. “Io, personalmente, su quanto ha detto Bianchi ieri sera, sono perfettamente d’accordo”. Le parole del consigliere della Lega Francesco Giussani hanno acceso la polemica in Consiglio comunale a Treviglio. È successo martedì 24 novembre, durante la discussione sull’ultimo punto all’ordine del giorno relativo al congedo parentale paritario obbligatorio. Il confronto si è poi spostato sulle dichiarazioni pronunciate il giorno precedente a Bergamo dal consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi, che, il giorno prima, ha collegato, nel corso di un intervento, la violenza di genere al movimento femminista e definito aborto, divorzio ed eutanasia “libertà svilenti”.

A sollevare la questione è stata la consigliera dem Matilde Tura, la quale ha manifestato rammarico per il fatto che nessun esponente della maggioranza avesse preso le distanze dalle parole di Bianchi. Giussani ha quindi replicato contestando all’opposizione un atteggiamento a suo giudizio incoerente spostando poi il confronto sulle realtà religiose presenti sul territorio accusando la minoranza di non aver mai contestato le loro scelte, soprattutto in termini di libertà della donna “e sono sicuro – dice – che non lo farete. Magari vi fa anche comodo e siete favorevoli alla loro presenza. Di questo, comunque, discuteremo a tempo debito”.