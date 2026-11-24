Al bar c’è chi lo ordina sempre nel bicchierino di vetro e chi preferisce la tazzina di porcellana, possibilmente già calda. A casa, invece, si finisce spesso per usare quella preferita, scelta per il colore o per i ricordi che evoca. Eppure, gli accessori per il caffè meritano qualche attenzione in più: tra temperatura, profumo e comodità del sorso, anche il recipiente contribuisce al piacere della degustazione.

Per un espresso conviene partire da una tazzina piccola, proporzionata alla quantità di bevanda. Il bordo deve essere piacevole sulle labbra e il manico facile da afferrare, così da sollevarla con naturalezza senza toccare le pareti calde. Un interno bianco è una buona scelta, perché permette di osservare le sfumature della crema e apprezzarne l’aspetto prima dell’assaggio. Quanto alla forma, una linea raccolta e leggermente arrotondata accompagna bene il servizio. La tazzina con il buco di Caffè del Caravaggio, per esempio, è studiata per accogliere il caffè durante l’erogazione e favorire la formazione della crema.

La scelta del materiale dipende anche dalle abitudini. La porcellana, che appartiene alla famiglia delle ceramiche, se ha pareti spesse aiuta a conservare il calore e offre la classica superficie bianca tipica del servizio da espresso. È una soluzione pratica per chi ama assaporare il caffè con calma, dedicando qualche istante al profumo prima di bere.

Il vetro aggiunge il piacere di osservare la bevanda anche di lato. Si distinguono il corpo del caffè e lo strato di crema in superficie, mentre nel latte macchiato diventano visibili le diverse parti della preparazione. Occorre però scegliere un bicchiere resistente alle alte temperature, meglio se a doppia parete, con una presa comoda anche quando è pieno.

Qualunque sia la preferenza, vale la pena preparare il recipiente prima del caffè. Per scaldare la tazzina basta sciacquarla con un po’ di acqua calda e svuotarla subito prima dell’erogazione. Con una macchina a cialde, far scorrere un breve getto d’acqua senza cialda aiuta a scaldare anche il portacialda e il circuito, se il manuale del modello lo prevede. È una piccola accortezza da inserire nella routine del mattino, soprattutto quando le tazzine sono rimaste tutta la notte in una cucina fresca.

Passando al cappuccino, serve più spazio. Una tazza ampia (da circa 150 ml a 180 ml) permette di versare agevolmente il latte montato e accogliere la crema di latte. Per il latte macchiato è comodo un bicchiere alto, per l’americano e il caffè filtro serve una tazza più capiente, scelta in base alla quantità che si vuole bere. In questi casi è utile prestare attenzione al peso e al manico, pensando a come si impugnerà la tazza piena.

Anche il cucchiaino va scelto in proporzione. Per l’espresso serve un cucchiaino corto, con la parte concava piccola; per il latte macchiato, uno più lungo, che raggiunga il fondo del bicchiere.

La forma può essere studiata anche per accompagnare la miscelazione, come nel cucchiaino disegnato da Giorgio Tedioli, progettato per mescolare lo zucchero preservando il più possibile la compattezza della crema e limitando la dispersione di calore.

Chi dolcifica il caffè può mescolare con delicatezza, evitando di urtare ripetutamente le pareti. Poi si appoggia il cucchiaino sul piattino, se presente, e si porta la tazzina alle labbra. Se il caffè è ancora troppo caldo, meglio aspettare qualche istante prima di assaggiarlo.