Un’aggressione violenta all’interno di un locale pubblico, con un calice di vetro infranto sul volto di un altro avventore. Per il responsabile, un 36enne italiano, è scattato il DASPO urbano, disposto dal Questore di Bergamo per impedire che episodi di questo genere possano ripetersi.

Il provvedimento, adottato nell’ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato, mira a tutelare la sicurezza degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione, contrastando comportamenti violenti che compromettono la tranquillità di clienti e cittadini.

Per la durata di due anni, l’uomo non potrà accedere né stazionare nelle immediate vicinanze dei locali pubblici situati nel territorio comunale in cui si sono verificati i fatti.

Il DASPO urbano, conosciuto anche come D.A.C.U.R., è una misura di prevenzione che consente al Questore di intervenire nei confronti di soggetti responsabili di condotte che mettono a rischio la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento.