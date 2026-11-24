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Bergamo. Dopo aver salutato Lena Stigrot, ChorusLife Volley Bergamo accoglie la sua nuova schiacciatrice. Nella mattinata di martedì 24 novembre è stato ufficializzato l’arrivo di Melanie Parra, messicana classe 2002 che indosserà la maglia rossoblù numero 23. Va a colmare il vuoto nel roster lasciato dalla tedesca, che ha terminato il proprio periodo orobico e che volerà in Nebraska per la sua nuova avventura.

Nata il 12 settembre 2002 a Culiacán, in Messico, Parra è alta 181 centimetri e porta a Bergamo talento e qualità tecniche maturate nel percorso universitario statunitense e nella sua prima esperienza nel campionato italiano. Dopo aver giocato negli Stati Uniti con Texas e TCU, Melanie ha scelto l’Italia per il suo percorso professionale, approdando nella stagione 2025/26 alla UYBA Busto Arsizio. Con la formazione lombarda ha avuto modo di confrontarsi con il massimo campionato italiano, mettendosi in evidenza per le qualità offensive, la capacità di attaccare con varietà e la predisposizione a dare il proprio contributo anche nei fondamentali di seconda linea.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale messicana, ha iniziato prestissimo il proprio percorso internazionale: convocata nell’Under 18 già a 13 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo al Campionato NORCECA Under 18 del 2016 e alla Coppa Panamericana Under 18 del 2019. Con la Nazionale maggiore ha partecipato al Mondiale 2018 e ai Giochi Centroamericani e Caraibici, mentre negli ultimi anni ha contribuito alla crescita della selezione messicana, conquistando l’argento alla NORCECA Final Four e alla Final Six del 2025. Nel 2026 ha arricchito il proprio palmarès internazionale con il bronzo alla Coppa Panamericana e l’argento alla NORCECA Final Six.

“Il mio è un viaggio bellissimo, ricco di esperienze e cambiamenti” racconta Parra, “lasciare il Messico per andare negli Stati Uniti e poi arrivare in Italia mi ha permesso di conoscere culture diverse, incontrare tante persone e crescere molto. Ogni tappa mi ha lasciato qualcosa di importante. Adesso sono felice di iniziare questo nuovo capitolo a Bergamo. Questa esperienza mi ha insegnato soprattutto a essere indipendente, ad adattarmi alle situazioni e ad affrontare le novità con coraggio. Quando sei lontana da casa devi imparare a contare su te stessa, ma anche ad aprirti agli altri. Credo di essere cresciuta tanto, non solo come atleta ma soprattutto come persona”.

Ora un nuovo capitolo a tinte rossoblù: “Sono molto felice di questa opportunità. Arrivo con tanta voglia di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e tutto l’ambiente. So che Bergamo è una piazza con una grande tradizione pallavolistica e non vedo l’ora di vivere l’atmosfera dei suoi tifosi. Voglio dare il massimo, aiutare la squadra e godermi questa nuova avventura”.